بإطلالة مبهجة ومحتشمة.. شاهد أحدث إطلالة للفنانة إنتصار

حرصت الفنانة انتصار على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
وظهرت انتصار فى الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت عباءة طويلة و ذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع باللون الفوشيا والبرتقالي والأخضر والأزرق والأخضر كما تميزت العباءة ببعض التطريزات.
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وأكملت انتصار إطلالتها ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها، وقد نالت احدث اطلالة لانتصار إعجاب متابعيها على الانستجرام.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت انتصار على خصلات شعرها المموج منسدلا على كتفيها، واختارت مكياجا هادئا ومتناسق مع ألوان إطلالتها.