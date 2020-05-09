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مرأة

بإطلالة رمضانية.. إنتصار تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

السبت 09/مايو/2020 - 01:22 م
انتصار
انتصار
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة إنتصار على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت إنتصار فى الصور بإطلالة رمضانية، حيث ارتدت عباءة فضفاضة باللون الأخضر، كما تميز التصميم ببعض النقوشات والرسومات البسيطة المتناسقة مع الأجواء الرمضانية.

ولم تتكلف الفنانة فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة، مما منحها إطلالة عصرية نالت إعجاب متابعيها على الانستجرام.


 أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت إنتصار على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

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