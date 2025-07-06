كريم حسن شحاتة يكشف مفاجأة في رحيل ثلاثي الأهلي |تفاصيل

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن مفاجآت في ملف الراحلين والقادمين داخل النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات عبر قناة «الحياة»: "في حاجة حصلت بين إدارة الأهلي وإدارة سيراميكا.. الأهلي كان واخد أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا إعارة قبل كأس العالم للأندية، وخلاص هيأخده بيع نهائي، وكمان محمد شكري الظهير الأيسر، مقابل بيع أحمد عبدالقادر وخالد عبدالفتاح، وإعارة كريم الدبيس لمدة سنتين لسيراميكا".

وأضاف: “أشرف داري وصله عرض من أحد الأندية السعودية مقابل 2 مليون دولار، وهو حتى الآن لم يقدم المستويات المطلوبة منه، والأهلي لديه موافقة مبدئية على رحيله”.

وأتم: “الأهلي أعاد فتح ملف مصطفى محمد من جديد، لتعويض رحيل وسام أبو علي”.