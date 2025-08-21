شركة الكهرباء: إلحق اشحن الكارت قبل ساعة من الآن .. لهذا السبب

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن توقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع، سواء من خلال مراكز الخدمة بالفروع والقطاعات أو عبر وسائل الشحن الإلكتروني الخارجي مثل «فوري وe-finance»، وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 وحتى الساعة السادسة صباح غد الجمعة 22 أغسطس 2025.



أكدت الشركة، في بيان لها، أن هذا التوقف مؤقت ويأتي في إطار أعمال تطوير وتحديث أنظمة التشغيل، مشددة على ضرورة قيام العملاء بشحن عداداتهم مسبقًا قبل فترة التوقف، لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

شحن كارت الكهرباء من بيتك بالموبايل في دقائق.. إليك الطريقة



أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة شحن كارت الكهرباء من المنزل بالموبايل لمشتركي العدادات مسبقة الدفع، دون الحاجة للتوجه إلى فروع شركات التوزيع أو منافذ البيع، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

شحن كارت الكهرباء من المنزل 2025

تأتي هذه الخدمة الإلكترونية في إطار حرص وزارة الكهرباء على تطوير أنظمة الدفع والتحصيل، وتقليل الزحام في مقرات شركات التوزيع ونقاط البيع خاصة في أوقات الذروة والأعياد، حيث يمكن للمشترك إنجاز عملية الشحن في دقائق معدودة من أي مكان.

آلية الشحن عبر الهاتف

تتم عملية شحن كارت الكهرباء من خلال تطبيقات إلكترونية معتمدة من الوزارة، وتعمل هذه التطبيقات على الهواتف الذكية المزودة بخاصية NFC، التي تتيح قراءة بيانات الكارت وشحنه بشكل مباشر عبر الهاتف، ليتم بعد ذلك إعادة تركيبه في العداد لتفعيل الرصيد.

خطوات شحن كارت الكهرباء من المنزل بخاصية NFC

أوضحت الوزارة الخطوات العملية التي يجب اتباعها لإتمام عملية الشحن بنجاح، وتشمل:

- التأكد من تفعيل خاصية NFC من إعدادات الهاتف المحمول

- تحميل تطبيق خدماتا الكهرباء أو سهل المعتمد من شركات توزيع الكهرباء

- توصيل كارت العداد بالهاتف باستخدام خاصية NFC

- وضع الكارت خلف الهاتف حتى يتعرف التطبيق عليه بشكل صحيح

- اختيار خدمة "شحن كارت الكهرباء" داخل التطبيق

- إدخال قيمة الشحن المطلوبة وتحديد وسيلة الدفع المناسبة

- الدفع متاح عبر بطاقات الخصم المباشر، البطاقات الائتمانية أو المحافظ الإلكترونية

- إعادة توصيل الكارت بالهاتف مرة أخرى لتحميل الرصيد الجديد

- إدخال الكارت في العداد لتسجيل الشحنة وتفعيلها

مزايا الخدمة الإلكترونية

تتيح هذه الخدمة للمواطنين سهولة ومرونة في شحن العدادات مسبقة الدفع، مع ضمان أمان عملية الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في الذهاب لمنافذ البيع، خاصة للمناطق البعيدة أو الأرياف.

دعم التحول الرقمي في قطاع الكهرباء

تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء للتحول الرقمي وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة، بما يعزز كفاءة الخدمات ويواكب التطورات العالمية في أنظمة الدفع الذكية.

ما أقل قيمة يمكن شحنها؟

يمكن شحن كارت الكهرباء بدءًا من 20 جنيهًا وحتى 5000 جنيه.

هل يمكن شحن الكارت من أي مكان؟

بفضل تطبيقات الدفع الإلكتروني وتقنية NFC، يمكنك شحن الكارت من أي مكان، ما دمت تمتلك اتصالًا بالإنترنت وهاتفًا يدعم NFC.