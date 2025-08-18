قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتفقد جهود الإغاثة.. الهلال الأحمر المصري يستقبل رئيس وزراء فلسطين في العريش
هل يجوز الاتفاق على تحديد مدة زمنية لـ الزواج؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
بـ300 ألف قطعة كريستالة.. أستون مارتن فالكيري تخطف الأنظار| صور
أمين صندوق الزمالك يطالب بلقاء الرئيس السيسي بعد قرار سحب أرض أكتوبر
إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع
لإنشاء شبكة إنترنت فضائية.. الصين تطلق كوكبة أقمار صناعية جديدة
كيفية التوبة من الغيبة.. دار الإفتاء تكشف الطريقة
النقابة العامة للسكة الحديد: رئيس القطار لم يمنع الراكب أبو شورت وسنتخذ إجراءات قانونية
التطبيق يبدأ من الشهر المقبل.. قواعد جديدة لزيادة المرتبات والعلاوة الدورية للقطاع الخاص
حمى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب وما الأعراض؟
شحن كارت الكهرباء من بيتك بالموبايل في دقائق.. إليك الطريقة

عبد العزيز جمال

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة شحن كارت الكهرباء من المنزل بالموبايل لمشتركي العدادات مسبقة الدفع، دون الحاجة للتوجه إلى فروع شركات التوزيع أو منافذ البيع، في خطوة تهدف إلى التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

شحن كارت الكهرباء من المنزل 2025

تأتي هذه الخدمة الإلكترونية في إطار حرص وزارة الكهرباء على تطوير أنظمة الدفع والتحصيل، وتقليل الزحام في مقرات شركات التوزيع ونقاط البيع خاصة في أوقات الذروة والأعياد، حيث يمكن للمشترك إنجاز عملية الشحن في دقائق معدودة من أي مكان.

آلية الشحن عبر الهاتف

تتم عملية شحن كارت الكهرباء من خلال تطبيقات إلكترونية معتمدة من الوزارة، وتعمل هذه التطبيقات على الهواتف الذكية المزودة بخاصية NFC، التي تتيح قراءة بيانات الكارت وشحنه بشكل مباشر عبر الهاتف، ليتم بعد ذلك إعادة تركيبه في العداد لتفعيل الرصيد.

خطوات شحن كارت الكهرباء من المنزل بخاصية NFC

أوضحت الوزارة الخطوات العملية التي يجب اتباعها لإتمام عملية الشحن بنجاح، وتشمل:

- التأكد من تفعيل خاصية NFC من إعدادات الهاتف المحمول

- تحميل تطبيق خدماتا الكهرباء أو سهل المعتمد من شركات توزيع الكهرباء

- توصيل كارت العداد بالهاتف باستخدام خاصية NFC

- وضع الكارت خلف الهاتف حتى يتعرف التطبيق عليه بشكل صحيح

- اختيار خدمة "شحن كارت الكهرباء" داخل التطبيق

- إدخال قيمة الشحن المطلوبة وتحديد وسيلة الدفع المناسبة

- الدفع متاح عبر بطاقات الخصم المباشر، البطاقات الائتمانية أو المحافظ الإلكترونية

- إعادة توصيل الكارت بالهاتف مرة أخرى لتحميل الرصيد الجديد

- إدخال الكارت في العداد لتسجيل الشحنة وتفعيلها

مزايا الخدمة الإلكترونية

تتيح هذه الخدمة للمواطنين سهولة ومرونة في شحن العدادات مسبقة الدفع، مع ضمان أمان عملية الدفع الإلكتروني، إضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في الذهاب لمنافذ البيع، خاصة للمناطق البعيدة أو الأرياف.

دعم التحول الرقمي في قطاع الكهرباء

تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء للتحول الرقمي وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطاقة، بما يعزز كفاءة الخدمات ويواكب التطورات العالمية في أنظمة الدفع الذكية.

ما أقل قيمة يمكن شحنها؟

يمكن شحن كارت الكهرباء بدءًا من 20 جنيهًا وحتى 5000 جنيه.

هل يمكن شحن الكارت من أي مكان؟

بفضل تطبيقات الدفع الإلكتروني وتقنية NFC، يمكنك شحن الكارت من أي مكان، ما دمت تمتلك اتصالًا بالإنترنت وهاتفًا يدعم NFC.

