طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

حذرت د. سماح نوح،  رئيس قسم الارشاد البيطري عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، من خطورة الإفراط في تناول "الشعرية سريعة التحضير" وغيره من المنتجات الغذائية المعلبة، مؤكدة أن مشكلته الأساسية تكمن في احتوائه على مادة "الجلوتامات أحادية الصوديوم" (MSG) أو ما يُعرف بـ"الملح الصيني".

وأوضحت نوح أن هذه المادة تُستخدم كمُحسّن للنكهة في العديد من الأطعمة مثل الإندومي والماجي وبعض المعلبات، بل ودخلت مؤخرًا في صناعة الأدوية والمستحضرات التجميلية. وأشارت إلى أن حمض "الجلوتاميك" المكوّن الأساسي لهذه المادة يُعد من أهم النواقل العصبية في الدماغ البشري، والتي تؤدي إلى إثارة الخلايا العصبية.

كما استعرضت نوح خلفية علمية حول المخاوف المتعلقة بهذه المادة، موضحة أن القلق بشأنها بدأ منذ عام 1968، بعد نشر طبيب أمريكي دراسة عن ما عُرف حينها بـ"متلازمة المطاعم الصينية" (Chinese Restaurant Syndrome)، حيث اشتكى رواد المطاعم الصينية من أعراض متشابهة مثل الصداع، الإرهاق، التعرق، احمرار الوجه، وتسارع ضربات القلب عقب تناولهم الطعام.

وأضافت أن دراسات أُجريت لاحقًا على حيوانات التجارب أثبتت أن مادة MSG قد تسبب تأثيرات سامة وخطيرة حتى عند الجرعات المنخفضة، حيث ارتبطت بأضرار على الكبد ومستويات الإنسولين والجهاز التناسلي، فضلًا عن تأثيراتها على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، نظرًا لقدرتها على عبور الحاجز الدموي الدماغي والتأثير المباشر على الدماغ.

وأكدت نوح أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) صنّفت المادة ضمن قائمة "المكونات الآمنة"، إلا أن الجدل ما زال قائمًا حولها، مما أجبر العديد من المؤسسات الصحية العالمية على وضع تحذيرات على المنتجات التي تحتويها.

واختتمت نوح منشورها بالتشديد على ضرورة توخي الحذر وعدم الإفراط في استهلاك الإندومي والماجي والمعلبات، نظرًا لما قد تسببه من أضرار صحية جسيمة على المدى الطويل.

طبيبة تحذر من مادة في الشعرية سريعة التحضير تتسبب في وفاة الأطفال

