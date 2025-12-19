قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تدريب وتوعية.. محافظ أسوان يتابع جهود قومي المرأة بقرى حياة كريمة

قومى المرأة بأسوان
قومى المرأة بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام المجلس القومى للمرأة بمواصلة الأنشطة والبرامج التدربيية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع .

ويأتى ذلك من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل جميع القرى والنجوع ، وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، مشيرة إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان تم إستكمال المرحلة الثانية لسلسلة البرامج والورش التدريبية المتقدمة والتى تستمر على مدار أسبوعين من أجل رفع الكفاءات الفنية وتنمية المهارات الحرفية لدى السيدات والفتيات بمقرات المشاغل الإنتاجية التابعة لفرع المجلس بعدد من القرى والنجوع بمراكز أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو .

ولفتت إلى أن الورش التدريبية تشمل شرح وتعليم أساسيات عدد من الحرف الإنتاجية واليدوية ومنها (الجلد – الخياطة – الخيامية – الخوص – التطريز – مستحضرات التجميل – الكروشيه – التغليف والتعبئة للمنتجات الغذائية) وغيرها من الحرف البيئية التى تساهم فى إتاحة الفرصة للسيدات لإطلاق مشروعات صغيرة تعزز الإستقلال الإقتصادى للمرأة داخل المجتمعات المحلية .

قومى المرأة

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنفيذ ندوات توعوية إستهدفت العديد من السيدات ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة ، وتضمنت التعريف بأنشطة الفرع ، والجوانب القانونية المتعلقة بالحماية من العنف الإلكترونى بجميع أشكاله ، وشارك فى الندوة الدكتورة زينب حسن عضو المجلس ، ومحمد شعراوى ، ومحمد عزازى ممثلى مكتب الشكاوى بالمجلس بالقاهرة .

وقالت بأنه تم إستعراض القوانين والإجراءات التى تكفل حماية الفتيات والشباب من كافة أشكال الإنتهاكات الرقمية ، وأبدت السيدات تفاعلاً كبيراً ، معربين عن إستفادتهم من المعلومات والمعارف المطروحة خلال الندوة المتميزة ، كما تم تنفيذ مأمورية الرقم القومى بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى من أجل تيسير وتسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد البطاقات الشخصية للسيدات والفتيات وجميع الأهالى بمدينة دراو .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

