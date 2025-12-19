قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيليون يدهسون فلسطينيا في نابلس
شجع منتخبك الوطني الآن| فيفا يطلق تذاكر مونديال كأس العالم 2026 بأسعار منخفضة.. تفاصيل الحجز
أذكار الصباح.. تمحو سيئاتك وتحصنك وترفع درجاتك
من بعبدا إلى البرلمان.. مدبولي يبحث مع قيادات لبنان تعزيز العلاقات الاستراتيجية
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة.. استعدوا للبرودة والشبورة
باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر
سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026| هتزيد كام
العثور على جثة المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون
التعاون والتكامل في نهر النيل.. وزير الخارجية يلتقي نظيره التنزاني
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الجمعة 19-12-2025

الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الجمعة الموافق 19-12-2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 10 جنيهات للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 للكيلو.

- بسلة 30 جنيها للكيلو.

- خيار بلدي 20 جنيها للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيها.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيها.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ35 جنيها.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 15 جنيها للكيلو.

- شطة أومجي 20 جنيهًا.

- جزر 15 جنيها.

- جزر احمر مسكر 20 جنيها للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 25 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض 15 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 35 جنيها للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة

- تين 25 جنيهًا للكيلو.

- رمان 20 جنيها للكيلو.

- برتقال 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة بناتي 35 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحي 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح 70 جنيهًا للكيلو.

- عنب 50 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيها للكيلو.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضراوات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

