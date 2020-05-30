سند وصديق داعم.. مايا دياب تنعى الراحل حسن حسنى

نعت المطربة اللبنانية مايا دياب الفنان الراحل حسن حسني عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.





وقالت مايا دياب من خلال تغريدتها :"بدي اعزي الشعب المصري والعربي بوفاة الممثل الكبير والقدير ⁧‫حسن حسني‬⁩ أنا شخصيا رح اشتاق لشخصك الطيب وروحك الحلوة، الدراما والسينما العربية رح تفتقد لإبداعك"





" بشكرك على كل ضحكة رسمتها على وجوهنا كل هالسنين.. وما رح انسى كل لحظة اشتغلنا فيها سوا وكنت سند وصديق داعم.. الله يرحمك"





وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، فجر اليوم، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسني، جثمانه، ظهر اليوم، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر، على طريق الفيوم.





يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى، مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير







