التقطها مصور الهضبة.. دينا الشربيني تشارك جمهورها بصورة جديدة على إنستجرام

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وتظهر "دينا" في الصورة من آخر جلسات تصويرها، وقد شكرت دينا الشربيني المصور الخاصة بالجلسة، وهو المصور الخاص بالهضبة "عمرو دياب" أيضًا.





حيث علقت علي الصور قائلة: شكرا لك @kareemnour





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تفاعل عدد كبير من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:





بحبك اوي بجد وبحب تمثيلك و شخصيتك بجد واكتر مسلسل بحبه ليكي هو مسلسل مليكه





قمر كالعادة





منورة يا احلي ممثلة في مصر





بجد تمثيلك في لعبة النسيان كان تحفة ودورك كان عالمياً





وكان آخر أعمال دينا الشربيني مسلسل "لعبة النسيان" بطولة دينا الشربيني، بجانب كل من أحمد داوود، وإنچي المقدم، ورجاء الجداوي، وآدم وهدان، وعدد أخر من النجوم.



