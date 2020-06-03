المغرب: 44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7910 حاﻻت

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، رصد 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7910 حالات في المغرب.

وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 235362 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.