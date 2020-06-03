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أخبار العالم

المغرب: 44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7910 حاﻻت

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، رصد 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7910 حالات في المغرب.
وأفادت الوزارة بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 235362 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأضافت الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 206 حالات. كما تم تسجيل 233 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع المتعافين من الجائحة إلى 6643 حالة.
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