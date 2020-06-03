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أخبار البلد

إندريه زكي ناعيا رئيس الكنائس المعمدانية:قدم حياته لخدمة كلمة الله

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:15 م
الدكتور القس لعازر
الدكتور القس لعازر بنيامين
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سامح سلام
نعت الكنيسة الإنجيلية في مصر اليوم الثلاثاء رحيل الدكتور القس لعازر بنيامين مؤسس ورئيس مجمع الكنائس المعمدانية المستقلة في مصر.
وذكر بيان صادر اليوم عن عن الطائفة الإنجيلية في مصر، تودع رئاسةُ الطائفة الإنجيلية بمصر، بمزيدٍ منَ الحزنِ والألم الدكتور القس لعازر بنيامين، مؤسس ورئيس مجمع الكنائس المعمدانية المستقلة بمصر.

وأضاف البيان، ينعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، الراحل الدكتور القس لعازر بنيامين، الذي قدم حياته لخدمة كلمة الله برؤية وإخلاص، وترك صورة الخادم الذي خدم بجدية وساهم في بناء عمل الله، نصلي أن يمنح الله التعزية لأسرته ولكل أحبائه ولشعب الكنيسة.

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كان المجلس الملي الإنجيلي ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر، قد اجتمعوا خلال الاسبوع الجاري عبر وسائل التواصلِ الإليكترونيّ، حيث تقرر الاستمرار بالالتزام الكامل بالقرارات السابقة، بشأن تعليق كافةِ الأنشطة، والالتزام باتخاذ الإجراءاتٍ الاحترازية لحين قرار فتح دور العبادة بسبب فيروس كورونا.

وفي بداية الاجتماع ثمَّن المجلس الدور الذي يقوم به  الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما تتخذه منْ إجراءاتٍ وقراراتٍ تعكسُ مدى الاهتمامِ بالمواطنِ المصريِّ، ووضعَ صحتِهِ وسلامتِهِ أولًا.

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