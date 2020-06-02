مفيش مجاملة.. وصية الرئيس السيسي لـ أسامة هيكل بعد توليه حقيبة الإعلام.. فيديو

وجه أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الشكر للرئيس السيسي على توفير الدعم له بعد إعادة وزارة الإعلام.





وقال أسامة هيكل في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، إن منصب الوزير وظيفة لا إرادية لأن الوزير لا يتحكم في فترة بقائه على رأس الوزارة، مضيفا:" لم اختار منصبي".





وأضاف أسامة هيكل :" ما يهمني نتيجة العمل خلال فترة تولي الحقيبة الوزارية ".





وتابع اسامة هيكل:" عندما قرر الرئيس السيسي إعادة وزارة الدولة للإعلام تأكد من دستورية وزارة الإعلام"، مضيفا:" لا ألتفت لأحد واسير وفق رؤية واستراتيجية وزارة الدولة للإعلام لصالح الدولة المصرية".





وأكمل أسامة هيكل:" الرئيس السيسي أوصى بعدم مجاملة احد خلال العمل، كما أنه يوفر لنا دعم مطلق لتحقيق استراتيجية الوزارة".



