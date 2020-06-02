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مفيش مجاملة.. وصية الرئيس السيسي لـ أسامة هيكل بعد توليه حقيبة الإعلام.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:15 م
اسامة هيكل
اسامة هيكل
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هاني حسين
وجه أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الشكر للرئيس السيسي على توفير الدعم له بعد إعادة وزارة الإعلام.

وقال أسامة هيكل في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، إن منصب الوزير وظيفة لا إرادية  لأن الوزير لا يتحكم في فترة بقائه على رأس الوزارة، مضيفا:"  لم اختار منصبي".

وأضاف أسامة هيكل:"  ما يهمني نتيجة العمل خلال فترة تولي الحقيبة الوزارية ".

وتابع اسامة هيكل:"  عندما قرر الرئيس السيسي إعادة وزارة الدولة للإعلام تأكد من دستورية وزارة الإعلام"، مضيفا:" لا ألتفت لأحد واسير وفق رؤية واستراتيجية وزارة الدولة للإعلام لصالح الدولة المصرية".

وأكمل أسامة هيكل:"  الرئيس السيسي أوصى بعدم مجاملة احد  خلال  العمل، كما أنه  يوفر لنا دعم مطلق لتحقيق استراتيجية الوزارة".

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