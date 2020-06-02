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هيكل: نخوض حربا إعلامية شرسة.. وهذا سبب عودة منصب وزير الإعلام ..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:44 م
اسامة هيكل
اسامة هيكل
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هاني حسين
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن مصر تخوض حربًا إعلامية شرسة ونواجه عددًا كبيرًا من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، في حواره التلفزيوني مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الحرب التقليدية بالسلاح تأتي في المرتبة الثانية والحرب الأولى في العالم هي الإعلامية والسوشيال ميديا.

وتابع وزير الدولة للإعلام "لو أنت ضعيف ولم تنظم صفوفقك فلن تستطيع أن تحارب، وصفوف الإعلام ليست منظمة".

وأوضح وزير الدولة للإعلام "نحن قوى متناثرة لا نسير في اتجاه واحد، وكي نكون في اتجاه واحد لابد من توافر رؤية للدولة، وهذا كان سببا رئيسيا في عودة منصب وزير الدولة للإعلام".

وأكد وزير الدولة للإعلام أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كيان مهم، وكنت ضمن اللجنة التي وضعت قوانين المجلس الأعلى والهيئات المنظمة".

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