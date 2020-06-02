هيكل: السوق الإعلاني تأثر بسبب كورونا.. والتوزيع اليومي للجرائد أقل من 300 ألف نسخة

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه هناك جريدة كانت تصدر مليون و100 ألف نسخة في عام 1980 وكان تعداد المصريين 40 مليون نسمة فقط .





وأضاف أسامة هيكل في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" حاليا الجرائد اليومية بأكملها والاسبوعية متوسط التوزيع اليومي فيها أقل من 300 ألف نسخة في ظل تزايد تعداد السكان ووصوله إلى 100 مليون نسمة".





وتابع أسامة هيكل:" هناك مشكلة في الصحافة الورقية حتى من قبل ازمة انتشار فيروس كورونا".





وأكمل أسامة هيكل:" مع بداية أزمة فيروس كورونا تأثر السوق الإعلاني بالأزمة والإنفاق على الصحف ووسائل الإعلام انخفض بشكل كبير".





ولفت اسامة هيكل:" لابد من تالتفكير في المنصات الإلكترونية التي سيكون لها دورا بارزا في المستقبل القريب".



