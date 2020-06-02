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هيكل: السوق الإعلاني تأثر بسبب كورونا.. والتوزيع اليومي للجرائد أقل من 300 ألف نسخة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:06 م
اسامة هيكل
اسامة هيكل
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هاني حسين
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه هناك جريدة كانت تصدر مليون و100 ألف نسخة في عام 1980 وكان تعداد المصريين 40 مليون نسمة فقط .

وأضاف أسامة هيكل في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  حاليا الجرائد اليومية بأكملها والاسبوعية متوسط التوزيع اليومي فيها أقل من 300 ألف نسخة في ظل تزايد تعداد السكان ووصوله إلى 100 مليون نسمة".

وتابع أسامة هيكل:"  هناك مشكلة في الصحافة الورقية  حتى من قبل ازمة انتشار فيروس كورونا".

وأكمل أسامة هيكل:"  مع بداية أزمة فيروس كورونا تأثر السوق الإعلاني  بالأزمة والإنفاق على الصحف ووسائل الإعلام انخفض  بشكل كبير".

ولفت اسامة هيكل:"  لابد من تالتفكير في المنصات الإلكترونية التي سيكون لها دورا بارزا في  المستقبل القريب".

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