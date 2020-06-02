مرتديا الكمامة على الهواء.. أسامة هيكل يتمنى الشفاء لجميع الإعلاميين المصابين بـ كورونا

تمنى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الشفاء العاجل لجميع المصابين بفيروس كورونا من الإعلاميين والصحفيين.





وقال وزير الدولة للإعلام ، في حواره التلفزيوني مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "أ تمنى الشفاء لكل الصحفيين والإعلاميين في القنوات الخاصة".





وتابع وزير الدولة للإعلام ، " لازم كل الإعلاميين ياخدوا بالهم لأن طبيعة مهنة الإعلام بها احتكاك، ولا يجب أن ينسينا عملنا أننا لدينا أسر، ولا نغفل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وارتدى وزير الدولة للإعلام، الكمامة على الهواء، وذلك في بداية حديثه مع الإعلامي تامر أمين، للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامة.





وقال وزير الدولة للإعلام "المسافة بيني وبينك 2 متر، وممكن أقلع الكمامة، ولكن ارتداء الكمامة ضرورة في الوقت الحالي".



