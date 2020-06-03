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يقي من كورونا.. عصير الرمان والسمسم يرفع نسبة الحديد ويعالج الأنيميا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثيرون صغارا وكبارا من الأنيميا، إذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول عصير طبيعي يساعد في الحد من الأنيميا وعلاجها. 

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أكد أن مرضى الأنيميا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وكذلك المدخنون ومرضى القلب والسكر والضغط. 

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وقال الصيدلي باهر السعيد، إن فيروس كورونا خطر على مرضى الأنيميا، حيث إن من أسباب الوفيات الناتجة عن كورونا أن الفيروس يهاجم خلايا الدم الحمراء فيمنع وصول الأكسجين لكل خلايا الجسم.

ونصح السعيد خلال لقائه مع مقدمي برنامج «إنبوكس» المذاع على قناة صدى البلد2 ، مرضى الأنيميا بالإكثار من تناول الحديد لتفادي مضاعفات فيروس كورونا في حال الإصابة به.

وكشف السعيد عن مكونات عصير طبيعي يقي من الأنيميا، وهو عبارة عن عصير الرومان مع بذور السمسم كمصدر مهم للحديد، حيث يحتوي الرمان على كمية كبيرة من الحديد، وكذلك بذور السمسم غنية بالبروتين والحديد.
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