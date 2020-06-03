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مرأة

مشروب سحري.. تخلص من الوزن الزائد وقوي مناعتك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد مشروب القرفة و الشاي الاخضر مع القرنفل من افضل المشروبات الصحية و يُطلق على هذا المشروب (الغني بمضادات الأكسدة والكاتيكين) أيضًا مشروبًا ممتازًا للتخلص من السموم يساعد على طرد السموم ، ويساعد على التمثيل الغذائي بشكل أفضل ويقلل من الإجهاد وفقًا لاستشاري التغذية Rupali Datta ، فإن هذا المشروب لا يحتوي على أي سعرات حرارية ويميل إلى "ملء بطنك ويأخذك إلى نقطة الشبع مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام الدهني."

 وذكرت أيضًا أن بعض الدراسات اقترحت أن " تناول من 2إلى 3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا تساعدك على الحصول على بطن مسطح" كما انه يقوي المناعة. 


يساعد إدراج القرنفل والقرفة في المشروبات على تسريع رحلتك نحو تحقيق بطن منغم.

القرفة لتخفيف الوزن:
وفقًا لخبير التغذية الشهير القائم في بنغالورو أنجو سود ، فإن القرفة ، المعروفة باسم `` الدال تشيني '' ، تساعد على زيادة معدل التمثيل الغذائي للشخص. الأيض الجيد يعزز فقدان الوزن. القرفة غنية بمركب يعرف بالكروم ، والذي قد يساعد في إبقاء الشهية تحت السيطرة مما يساعد على درء آلام الجوع الغريبة. كما أنها غنية بالعديد من المعادن والفيتامينات والألياف التي تلعب دورًا مهمًا في إزالة السموم من الجسم.


القرنفل لتخفيف الوزن:
احدي توابل المطبخ  غنية بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد على منع الجسم من أضرار الجذور الحرة وتقوية مناعتنا. يحتوي القرنفل على مركب الأوجينول النشط الذي يساعد على تعزيز الهضم بشكل أفضل. يوصف الهضم الجيد كجزء مهم من رحلة فقدان الوزن.


إليك كيفية إضافة القرفة والقرنفل إلى الشاي الأخضر:
تكفى لكوب واحد

المكونات:

شاي اخضر - 2 ملعقة شاي

قرفة- 1 أعواد

قرنفل 3 أعواد

العسل، حسب الذوق

الماء - 1.5 كوب

الطريقة:
 يغلي 1.5 كوب من الماء جيدا مع القرنفل والقرفة.

 أضف الشاي الأخضر واتركه لمدة 3-4 دقائق.
صفي الشاي في فنجان وإضافة العسل حسب ذوقك. 

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