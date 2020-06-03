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مرأة

بعد إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. 10 طرق لحماية أطفالك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:38 ص
احمد فتحى وبناته
احمد فتحى وبناته
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أسماء عبد الحفيظ

 أعلنت نورا إسماعيل، زوجة أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، والمنضم حديثًا لصفوف بيراميدز، إصابتها وابنتيها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وكتبت نورا إسماعيل، من خلال منشور لها عبر حسابها  على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ادعولنا.. احنا كرونا انا وبناتي”.

وفى هذا السياق، أوضح موقع "بولد سكاي" الهندي، عدة طرق لحماية الأطفال من فيروس كورونا .

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طرق حماية أطفالك من فيروس كورونا :

كشف موقع "بولد سكاى " الهندى الشهير عن كيفية حماية أطفالك من الفيروس التاجي ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

1- علمي أطفالك أن يغسلوا أيديهم بالصابون والماء. 

2- تأكدي من أن أطفالك ليسوا على مقربة من شخص مريض يسعل أو يعطس.

3- نظفي وعقمي الأسطح أو الألعاب يوميًا في منزلك. 

4- قصي أظافر طفلك لأنها تخفي بقع الفيروسات.

5- علِّمي أطفالك تجنب لمس وجوههم. 

6- تجنبي السفر مع أطفالك إلى مناطق تنشتر بها العدوى. 

7- علمي أطفالك أن السعال والعطس في منديل، وليس في أيديهم.

8- تأكدي من حصول أطفالك على الكثير من النوم.

9- تحدثي إلى أطفالك عن الأخبار المتعلقة بالفيروس التاجي.

10- تأكدي من أن أطفالك قد حصلوا على لقاحاتهم.

بعد إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. 10 طرق لحماية أطفالك
بعد إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. 10 طرق لحماية أطفالك
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