إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، إصابة زوجة صديقه، أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق، وبناته، بفيروس كورونا المستجد .

وغرّد أحمد عبد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً "إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا.. استرها يارب .. وربنا يشفيهم ويعافيهم".



وانهالت الدعوات من متابعيه، المساندة للاعب وأسرته في مواجهة أزمة جائحة كورونا.



إقرأ أيضا :

مجدي عبد الغني: إلغاء الدوري سيجعل أحمد فتحي مستمرا مع الأهلي ..فيديو

يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على أثره أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء.