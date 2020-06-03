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رياضة

إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بـ فيروس كورونا.. شاهد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:06 ص
أحمد فتحي لاعب النادي
أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق
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مصطفى كرم

أعلن أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، إصابة زوجة صديقه، أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق، وبناته، بفيروس كورونا المستجد .

وغرّد أحمد عبد عبد الملك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً "إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا.. استرها يارب .. وربنا يشفيهم ويعافيهم".

وانهالت الدعوات من متابعيه، المساندة للاعب وأسرته في مواجهة أزمة جائحة كورونا. 

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يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والذي على أثره أقر اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحياة السيطرة على الوباء.

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