أحمد فتحي بصحبة محمد صلاح والننى وكهربا وعمرو جمال.. شاهد

نشر أحمد فتحى لاعب النادى الاهلي السابق وبراميدز الحالى صورة جديدة له عبر خاصية "ستورى" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر أحمد فتحي بصحبة النجم محمد صلاح، محمود كهربا، عمرو جمال، ومحمد النني، وذلك خلال إحدى معسكرات المنتخب الوطنى.





وانتقل أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز، فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات مقابل 48 مليون جنيه، ونجح أيضا إدارة بيراميدز فى ضم شريف إكرامي لمدة 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه فى انتظار الإعلان الرسمي بضم اللاعب رسميا.





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.



