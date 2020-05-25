اخر كلام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن أحمد فتحي وشريف اكرامي

لا صوت يعلو فى الشارع المصري ، علي الازمة المحتملة بعد إنتهاء ازمة كورونا بشأن رحيل احمد فتحي وشريف اكرامي ، وترددت أنباء عديدة بأنه فى حالة إلغاء هذا الموسم ، سيتم استكمال لعب الثنائي مع النادي الأهلي .
وأخطر مسئولي اتحاد الكرة إدارة النادي الأهلي ، بشأن موقف احمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور فى حالة إلغاء الدوري المصري هذا الموسم الحالي .
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وأكد اتحاد الكرة في خطابه للنادي الأهلي، ان شريف اكرامي واحمد فتحي وحسام عاشور سيكونان خارج النادي الأهلي فى الموسم الجديد او الغاء الموسم الحالي .
وأنتقل احمد فتحي الي نادي بيراميدز ، فى صفقه إنتقال حر لمدة 3 سنوات مقابل 48 مليون جنية ، ونجح ايضا إدارة بيراميدز فى ضم شريف اكرامي لمدة 3 سنوات مقابل 45 مليون جنية فى انتظار الاعلان الرسمي بضم اللاعب رسميا .
وينتظر مسئولي النادي الأهلي قرار حسام عاشور قائد الفريق بشأن رحيله عن النادي او الاعتزال داخل جدرانه ، بعدما رفض لجنة التخطيط تجديد عقده .