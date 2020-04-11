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رياضة

بيراميدز يضم أحمد فتحي رسميا

السبت 11/أبريل/2020 - 10:43 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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حسن العمدة
اعلن نادي بيراميدز عن التعاقد رسميا، مع أحمد فتحي، قادما من النادي الاهلي .

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي "تويتر" ، صورة عليها الجوكر "الكوتشينه"، مصحوبة بتعليق "مرحبا بالجوكر".

وتعثر اعلان انضمام احمد فتحي لبيراميدز رسميا  فى الفترة الماضية ، لعدم تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز المتواجد فى انجلترا ما ادي الي تأجيل اتمام الصفقة .

وفشل النادي الاهلي فى تجديد عقد احمد فتحي بسبب المبلغ المادي الذي كان يريده الجوكر.

جدير بالذكر ان اتحاد الكرة قرر ايقاف نشاط كرة القدم حتي نهاية شهر ابريل بناء علي تعليمات رئاسة الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد . 

فتحي الشهير بلقب "جوكر الكرة المصرية" يعتبر واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في مصر طوال التاريخ كونه خاض ١٣٢ مباراة دولية بقميص المنتخب المصري الأول منذ عام ٢٠٠٢ وأحد أصغر من مثل مصر دوليا.

ويمتلك النجم الكبير سجلا حافلا من البطولات، بحصده لقب الدوري المصري ١٠ مرات، وحقق لقب الكأس مرة واحدة، وكأس السوبر المصري ٣ مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا ٣ مرات، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وعلى المستوى الدولي حقق لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المصري ٣ مرات، كما حقق لقب كأس أفريقيا للشباب تحت ٢٠ سنة.
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