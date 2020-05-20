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رياضة

مجدي عبد الغني: إلغاء الدوري سيجعل أحمد فتحي مستمرا مع الأهلي ..فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:15 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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ياسمين تيسير
أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، أنه في حال صدور قرار رسمي بـإلغاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم، يجب أن يستمر  أحمد فتحي نجم الفريق والمنضم حديثا لـ بيراميدز الموسم القادم مع المارد الأحمر كأن الموسم لم يكن.

وأضاف عبد الغني عبر تصريحات عللى قناة Ten، أن توقيع أحمد فتحي مع بيراميدز سليم تماما، ولا يوجد به أي خطأ، مشددا أنه في حال إلغاء الدوري، عليه أن يستمر مع الأهلي الموسم القادم ومن ثم الانتقال لفريقه الجديد.


وتابع أن الأهلي من حقه الاستفادة من اللاعب وبقائه حتى نهاية عقده، نظرا لأنه حال تم إلغاء الدوري لم تتحسب أي مباراة خاضها اللاعب مع الفريق الأحمر لهذا الموسم.

وكان أحمد فتحي أعلن من فترة عن توقيع عقد انضمامه لـ فريق بيراميدز لمدة موسمين مقابل 45 مليون جنيه ورحيله عن المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري. 
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