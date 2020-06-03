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أقوى الفيتامينات والمشروبات.. روشتة كاملة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:31 ص
تقوية المناعة
تقوية المناعة
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رشا عوني
في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل مخيف خلال الأيام الماضية وتزايد أعداد المصابين والوفيات؛ يخشى الجميع من نقل عدوى فيروس كورونا الذي يحتاج إلى مناعة قوية لتصدى لأي فيروس أو ميكروب يهاجم الجسم، ويمكن خلال فترة الحجر المنزلي تقوية مناعة الجسم من خلال تغيير النمط الغذائي، وتناول الفيتامينات الصحية و أطعمة و مشروبات تعزز المناعة في وقت قصير؛ للوقاية من فيروس كورونا التاجي . 

كيف تقوي مناعتك خلال فترة الحجر المنزلي ؟ 


هناك العديد من المشروبات الطبيعية سهلة التحضير تساعد على تقوية المناعة ، ومنها : 

1- ماء دافئ مضاف له ملعقة عسل أبيض مع عصير ليمونة، ويفضل تناولها على الريق.

2-عصير الطماطم 

فهو رخيص وسهل التحضير وله قدرة هائلة على تقوية جهاز المناعة، ويحتوي كوب عصير الطماطم على مادة ليكوبين وهي السر في فائدة شرب الطماطم، كما تعمل مادة ليكوبين كمضاد قوي للأكسدة، كما أنها تعزز المناعة بشكل فعال وسريع إذا تم تناولها بشكل يومي سواء للكبار أو الأطفال الذين يعانون من فقر الدم.

3- عصير الليمون بالنعناع، فهو كنز غني بفيتامين سي ومفيد للمناعة و العظام والمعدة .
 
4- الشاي الأخضر: فقد أثبتت الأبحاث أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتزيد مقاومة الجهاز المناعي.

4- الكركم الساخن: فهو من التوابل التي لها قدرة هائلة على رفع جهاز المناعة، وإليك طريقة تحضير مشروب الكركم الساخن:

في وعاء على النار ضيفي الحليب ثم أضيفي الكركم
أضيفي الجنزبيل والقرنفل والهيل
بعد الغليان ارفعي القدر من على النار وقومي بتصفيته
أضيفي له العسل الأبيض للتحلية
يتم تناوله بشكل يومي للكبار والصغار

5- عصير الكيوي بالليمون والنعناع، وهو خليط هائل لرفع كفاءة الجهاز المناعي وتقويته خلال فترة وجيزة، خاصة وأن الكيوي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي . 

الفيتامينات : 
ومن المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة ، أوميجا 3، وفيتامين B، أقراص الحديد، وأقراص الزنك، وفيتامين سي مثل الأقراص الفوارة،كذلك أشكال مختلفة من فيتامين د الذي ثبت أنه له دور فعال في تقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا . 

خلال فترة الحجر المنزلي يجب الإكثار من تناول الفواكه بقدر الإمكان ، فجميعها تحتوي على عناصر مختلفة من المعادن والفيتامينات ، ومن أفضل الفواكه لتقوية المناعة : 

الكيوي
البرتقال
الجوافة
الخوخ
الموز
الجريب فروت
العنب
الكرز
التفاح
البطيخ .
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