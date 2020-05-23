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مرأة

فوائد تناول مشروب الكركم والزنجبيل

السبت 23/مايو/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قال الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، ان فوائد شرب الكركم والزنجبيل قد لا يمكن حصرها ، لأن كل من الكركم و الزنجبيل هما مفيدان جدا للصحة و الجميع بينهما يحقق فوائد مضاعفة خاصة إذا تم تناولهما سوية ، وهما غنيان بعدد من العناصر الغذائية المعززة للصحة مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والفيتامينات و المعادن .



تعزيز مناعة الجسم .
• تطهير الجسم والتخلص من السموم و البكتيريا .
• تحسين عملية الهضم وعلاج مشاكل المعدة .
•المساهمة في خفض مستوى الكوليسترول في الدم .
• مادة الكركمين يمكن أن تمنع إفراز مادة الهيستامين وبالتالي الوقاية من الحساسية .
• مشروب الكركم و الزنجبيل يقوي الدورة الدموية .
• يرفع من معدل الأيض ويحسن التمثيل الغذائي .


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