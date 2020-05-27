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مشروب خارق للمناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:22 ص
مشروب الكيوي بالليمون
مشروب الكيوي بالليمون والنعناع
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رشا عوني
يحرص الجميع خلال هذه الفترة على تناول مشروبات تقوي المناعة، ومنها مشروب الليمون الشهير الذي يعزز مناعة الكبار و الصغار، لكن يمكن إضافة بعض الإضافات الأخرى لليمون للحصول على مشروب قوي لرفع المناعة في وقت قصير، وهو مشروب الكيوي بالليمون و النعناع

الكيوي يعتبر أحد مصادر فيتامين C فهو من الفواكه الحمضية، ويتفوق على البرتقال في فائدته من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.. إليكي طريقة عمل عصير الكيوي باالليمون و النعناع .. 

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المكونات 
2 ثمرة كيوي
2 ليمونة
3 أعواد نعناع أخضر طازج
كوب ماء
عسل ابيض للتحلية 

طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع : 

قطعي الليمون و الكيوي شرائح وضيفيهم في الخلاط
ضيفي لهما كوب الماء وأوراق النعناع الطازج
اخلطي المكونات جيدًا وصفيها 
ضيفي العسل الأبيض للتحلية . 
مشروب خارق للمناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع
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