مشروب خارق للمناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع

يحرص الجميع خلال هذه الفترة على تناول مشروبات تقوي المناعة، ومنها مشروب الليمون الشهير الذي يعزز مناعة الكبار و الصغار، لكن يمكن إضافة بعض الإضافات الأخرى لليمون للحصول على مشروب قوي لرفع المناعة في وقت قصير، وهو مشروب الكيوي بالليمون و النعناع .
الكيوي يعتبر أحد مصادر فيتامين C فهو من الفواكه الحمضية، ويتفوق على البرتقال في فائدته من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.. إليكي طريقة عمل عصير الكيوي باالليمون و النعناع ..
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المكونات
2 ثمرة كيوي
2 ليمونة
3 أعواد نعناع أخضر طازج
كوب ماء
عسل ابيض للتحلية
طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع :
قطعي الليمون و الكيوي شرائح وضيفيهم في الخلاط
ضيفي لهما كوب الماء وأوراق النعناع الطازج
اخلطي المكونات جيدًا وصفيها
ضيفي العسل الأبيض للتحلية .