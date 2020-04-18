أقوى من البرتقال .. فوائد لا تتخيلها لـ الكيوي

عادة ما يصف الأطباء فاكهة

بالمعجزة، نظرًا لفوائدها الصحية العديدة والتي تتفوق على بعض الأنواع الأخرى من الفاكهة، لذا يجب إدراج

في نظامك الغذائي اليومي وتناول ثمرة كيوي بشكل يومي .