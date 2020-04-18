أقوى من البرتقال .. فوائد لا تتخيلها لـ الكيوي

عادة ما يصف الأطباء فاكهة الكيوي بالمعجزة، نظرًا لفوائدها الصحية العديدة والتي تتفوق على بعض الأنواع الأخرى من الفاكهة، لذا يجب إدراج الكيوي في نظامك الغذائي اليومي وتناول ثمرة كيوي بشكل يومي .
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وأوضح موقع healthline فوائد الكيوي الصحية التي تجبرك على تناوله بشكل يومي :
1- مصدر غني بفتيامين c بنسبة أكبر من البرتقال
2- يجتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يخلصك من الماء الزائد بجسمك
3- يحمي من تخزين السوائل بالجسم
4- يحتوي على نسبة هائلة من مضادات الأكسدة
5- يقوي جهاز المناعة
6- يحافظ على صحة العين و النظر
7- يؤخر ظهور علامات الشيخوخة
8- يساعد في خفض ضغط الدم
9- يحد من لزوجة الدم
10- يساعد على سهولة الهضم
11- يحتوي على نسبة عالية من الماء
12- ينشط الدورة الدموية
13- يحسن تدفق الدم في الشرايين
14- يعالج اضطرابات النوم لاحتوائه على مركب السيروتونين
15- يساعد في خسارة الوزن
16- فاكهة مثالية لأصحاب القولون العصبي
17- يحمي من الإسهال و الإمساك
18- يحتوي على نسبة قليلة من السكر
19- يحافظ على نضارة البشرة
20- يحتوي على أوميجا 3.