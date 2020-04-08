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الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون.. كنز فيتامين C

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:02 م
طريقة عمل عصير الكيوي
طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون
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رشا عوني
يعتبر الكيوي من أهم مصادر فيتامين c باعتباره من الفواكه الحمضية الصحية وله دور قوي في تعزيز المناعة وخاصة خلال الفترة الحالية بعد تفشي فيروس كورونا الذي يحتاج مناعة قوية تتصدى لأي ميكروب أو عدوى . 

ويمكن استغلال فوائد الكيوي واعداد عصير الكيوي بالليمون الذي يعتبر مشروب قوي وكنز غني بفيتامين سي نظرا لاحتواء الليمون ايضا على نسبة عالية منه.

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اليك طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون .. 

مكونات عصير الكيوي بالليمون : 

2 ثمرة كيوي
فنجان عصير ليمون
كوب من الماء البارد
سكر حسب الرغبة
مكعبات ثلج

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طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون : 
قطعي الكيوي شرائح وضعيه في الخلاط مع عصير الليمون وكأس الماء والثلج والسكر واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس ثم صفيه وقدميه لأسرتك.
الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون.. كنز فيتامين C
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