الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون.. كنز فيتامين C





ويمكن استغلال فوائد الكيوي واعداد عصير الكيوي بالليمون الذي يعتبر مشروب قوي وكنز غني بفيتامين سي نظرا لاحتواء الليمون ايضا على نسبة عالية منه.





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اليك طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون ..





مكونات عصير الكيوي بالليمون :





2 ثمرة كيوي

فنجان عصير ليمون

كوب من الماء البارد

سكر حسب الرغبة

مكعبات ثلج





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طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون :

قطعي الكيوي شرائح وضعيه في الخلاط مع عصير الليمون وكأس الماء والثلج والسكر واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس ثم صفيه وقدميه لأسرتك.