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أخبار العالم

المسئولية ثقيلة وخطيرة.. المدعي العام في ولاية مينيسوتا يكشف جرائم الضابط المتهم بقتل جورج فلويد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال المدعي العام في ولاية مينيسوتا، كيث إليسون إن 'الشعور بالواجب والمسئولية' قاده إلى توجيه اتهامات ضد الضباط الأربعة المتورطين في مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد.


وحسب "سي إن إن"، أكد إليسون للصحفيين "أستطيع أن أقول لكم بصراحة أني لا أبتهج لذلك".


وأضاف: "أشعر بإحساس هائل بالحمل، أشعر أن هذه لحظة خطيرة للغاية".


وكان ديريك شوفين، الذي ضغط بركبته على عنق فلويد لمدة تسع دقائق قد اتُهم سابقًا بقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد من الدرجة الثانية. وتنص تهمة القتل من الدرجة الثانية الجديدة على أنه قتل فلويد "دون قصد" أثناء ارتكاب اعتداء من الدرجة الثالثة، وفقا لشكوى معدلة.


وحث بنجامين كرومب، محامي أسرة عائلة جورج فلويد المقتول على أيدي الشرطة الأمريكية، المتظاهرين على "الهدوء من أجل السلام".


وكرر طلبه أيضا بتوجيه الاتهام لبقية ضباط الشرطة في مكان مقتل جورج فلويد.


وقال كرومب في مؤتمر صحفي: "نعتقد تمامًا أنه تعرض للتعذيب في آخر 8 دقائق و 46 ثانية من حياته".


وأشاد كرامب بالنائب العام مينيسوتا كيث إليسون ، الذي سيعلن تفاصيل عن القضية قريبًا.

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