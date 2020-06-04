بالأسماء.. ننشر حركة المحليات الجديدة لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم، الخميس، حركة المحليات الجديدة.









وتضمنت الحركة، تعيين عدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات، وشملت ما يلى:









- مصطفى محمد سعد مصطفى عبية رئيس حي الشرابية – القاهرة رئيس حى الزاوية الحمراء





- عبد الحميد عبد الحميد إبراهيم أبو العزم رئيس مدينة سرس الليان – المنوفية رئيس حي روض الفرج





- هشام محمد على السعدى رئيس حى الأميرية – القاهرة رئيس حي الزيتون – القاهرة





- خالد محمد شحاتة حسن رئيس حى طرة –القاهرة رئيس حي حلوان- القاهرة





- أحمد ابراهيم احمد حسانين القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون – المنوفية رئيس حي الخليفة- القاهرة





- ماجد السيد أحمد على حسن رئيس حي الموسكى – القاهرة رئيس حي منشأة ناصر- القاهرة





- ماهر محمد كامل إبراهيم هاشم رئيس حي باب الشعرية – القاهرة رئيس حي عين شمس- القاهرة





- محمد معوض عقل مشرف رئيس حي شبرا – القاهرة رئيس حي غرب القاهرة





- أ حمد محمد أنور عباس عبد الرحمن رئيس حي عابدين – القاهرة رئيس حي شرق مدينة نصر- القاهرة





- عادل عبد الظاهر محمد حسنين رئيس حي المعادي – القاهرة رئيس حي المعادي- القاهرة





- ياسر محمد عبد العزيز يس تعيين جديد رئيس حي عابدين – القاهرة





- يحيى محمد عبد الله الأدغم تعيين جديد رئيس حي الأزبكية- القاهرة





- إ براهيم أحمد إبراهيم عوض مدير عام خدمة المواطنين تعيين في الدرجة العالية

لمحافظة القاهرة (تعيين جديد) بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة

- ألبير الفونس ميخائيل أسعد رئيس حي عين شمس- القاهرة رئيس حي 15 مايو - القاهرة





- عبد التواب محمد رفعت محمد زكى رئيس مركز ومدينة نبروه – الدقهلية رئيس حي باب الشعرية- القاهرة





- إ يهاب زهنى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة مغاغة – المنيا رئيس حي المرج – القاهرة





- محمد جمال عادل سيد أحمد المجبر رئيس مركز ومدينة قطور – الغربية رئيس حي طره- القاهرة





- أ يمن السعيد محمد عبد الباقى رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة رئيس حي دار السلام – القاهرة





- محمد على عبد الجليل إبراهيم رئيس حى منشأة ناصر (تعيين جديد) رئيس حى السلام أول – القاهرة





- هشام عصمت عبد الحميد إبراهيم رئيس حى الزاوية الحمراء(تعيين جديد) رئيس حي الشرابية – القاهرة





- وليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حي روض الفرج (تعيين جديد) رئيس حي حدائق القبة- القاهرة





- ج مال عبد الناصر عطوة مغاورى تعيين جديد رئيس حي الأميرية- القاهرة





- طارق محمود محمد اليمنى رئيس حي المقطم (تعيين جديد) رئيس حى المقطم – القاهرة





- فرج عبد الله عبد المطلب هويدي تعيين جديد رئيس حي بولاق – القاهرة





- أحمد جودة عبد السميع عطوة تعيين جديد رئيس حي البساتين – القاهرة





- حسن محمد أحمد محمود غندور رئيس حى الاسمرات(تعيين جديد) تعيين في درجة مدير عام

بمجموعة قيادات الادارة المحلية- القاهرة

- على عبد الله حامد عبد الله رئيس حي المرج - القاهرة (سابقًا) رئيس مركز ومدينة الصف- الجيزة





- محمد عبد الحميد سيد رئيس حي حلوان - القاهرة (سابقًا) رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة





- أ سامة محمد عبد الحميد السقعان رئيس حي شمال الجيزة (تعيين جديد) رئيس حى الوراق - الجيزة





- خيري أحمد مرسي أحمد رئيس مركز ومدينة الصف (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة العياط – الجيزة





- أ شرف بكر عيد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة المنزلة – الدقهلية رئيس حي شمال الجيزة





- خالد محمد المحمدى عبد الحليم رئيس حي السلام أول – القاهرة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر- القليوبية





- نادر سعيد عبد العزيز حسين رئيس حي الدقي - الجيزة (سابقًا) رئيس مدينة الخصوص- القليوبية





- محمد سالم عبد الشافى سالم رئيس حي حدائق القبة – القاهرة رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية- القليوبية





- عثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات – الغربية رئيس حي غرب شبرا الخيمة- القليوبية





- هشام رفعت محمد أبو عتمان رئيس مركز ومدينة فارسكور – دمياط رئيس مركز ومدينة كفر شكر- القليوبية





- على عبد الستار سيد أحمد مرسى رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية رئيس مركز ومدينة بنها- القليوبية





- سحر شعبان حنفى محمود رئيس حى شرق الإسكندرية رئيس حي غرب الإسكندرية





- جيهان عبد الحميد محمد مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب – الإسكندرية رئيس حي المنتزه اول –الاسكندرية





- علاء محمد على يوسف سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية رئيس حى وسط الاسكندرية





- حسن عبد النبي عبد المنعم الجمال تعيين جديد رئيس مركز ومدينة برج العرب





- محارب موسى عبد الرحمن هيلع رئيس حى الجنوب – بورسعيد رئيس حى شرق الإسكندرية





- محمود شحاتة محمود بريك رئيس مدينة ميت أبو غالب – دمياط رئيس حي الجمرك- الاسكندرية





- حسام عبد السلام محمد الشيخ تعيين جديد رئيس حي العامرية أول- الاسكندرية





- ضياء الدين عبد الحميد قطب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية – القليوبية رئيس حى المنتزه ثان-الاسكندرية





- وحيد المأمون مصطفى الحضرى رئيس مركز ومدينة ادكو - البحيرة رئيس مركز ومدينة شبراخيت – البحيرة





- كامل علي حسن غطاس رئيس مركز ومدينة الدلنجات – البحيرة(تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة وادي النطرون





- مدحت محمد محمد الزغد رئيس مركز ومدينة وادي النطرون – البحيرة رئيس مركز ومدينة الدلنجات- البحيرة





- وائل زغلول محمد سيد احمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة ابو المطامير- البحيرة





- سلوى زكى رجب على رئيس مركز ومدينة المحمودية – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد- البحيرة





- عماد عبد المقصود محمد الدكرورى رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة رئيس مركز ومدينة رشيد – البحيرة





- عادل عبد الكريم عبد العال عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة إطسا – الفيوم رئيس مركز ومدينة المحمودية-البحيرة





- وجيه عبد الرازق عبد الغنى عمارة رئيس مركز ومدينة بني سويف رئيس مركز ومدينة مطروح- مطروح





- ياسر عبد المنعم ابو الفتوح الجندي رئيس حي المنتزه ثان – الاسكندرية رئيس مركز ومدينة اشمون- المنوفية





- راضي عمار احمد عمار رئيس مركز ومدينة ابو المطامير-البحيرة رئيس مركز ومدينة الباجور- المنوفية





- حاتم عباس مرسى ابراهيم السبع رئيس حي الخليفة – القاهرة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى- الغربية





- محمد صلاح احمد فرحات رئيس مدينة الخصوص – القليوبية رئيس مركز ومدينة كفر الزيات- الغربية





- عادل عبد الحميد سالم سلامة رئيس حى غرب كفر الشيخ رئيس حي أول المحلة الكبرى – الغربية





- محمد محمد عبد الغنى عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر – الدقهلية حي ثان المحلة الكبرى- الغربية





- حسام عبد اللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة - الدقهلية (سابقًا) رئيس مركز ومدينة طنطا-الغربية

(تعيين جديد)





- عادل السيد أحمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا – الشرقية رئيس مركز ومدينة سمنود- الغربية





- رجب عبد الرازق عبد العال النقيدى رئيس مركز ومدينة منوف – المنوفية رئيس مركز ومدينة قطور- الغربية





- أ شرف مصطفى عوض باشا بدران تعيين جديد رئيس مركز ومدينة السنطة – الغربية





- منى إبراهيم صالح ابوورك تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بسيون- الغربية





- هشام محمد أبو المكارم أحمد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة زفتى- الغربية





- شعبان محمد مبروك عمر رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة- كفر الشيخ





- نعمان على نعمان رئيس حى الشرق - بورسعيد رئيس مدينة سيدي غازي- كفر الشيخ





- محمد فوزي محمد حافظ قناوي تعيين جديد رئيس مدينة برج البرلس – كفر الشيخ





- وحيد إبراهيم المتولى رضوان رئيس حي شرق الاسكندرية (سابقًا) رئيس مركز ومدينة فارسكور- دمياط





- أ حمد محمد أحمد سراج الدين تعيين جديد رئيس مدينة ميت أبو غالب- دمياط





- عصام عبد الغنى على غانم رئيس حي ثان المحلة الكبرى – الغربية رئيس مدينة عزبة البرج –دمياط





- أمير محمد محمد الأمير أحمد رئيس مركز ومدينة الخانكة - القليوبية (سابقًا) رئيس مدينة الروضة- دمياط





- غريب أحمد على عارف رئيس مركز ومدينة شبين القناطر – القليوبية رئيس مركز ومدينة الزرقا-دمياط





- محمد أحمد محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع – المنوفية رئيس مدينة السرو- دمياط





- حازم محمد يوسف حواس رئيس مركز ومدينة دمياط( تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة دمياط





- متولى حسن محمد حسنين رئيس مركز ومدينة فايد – الاسماعيلية رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ-دمياط





- ف ادى وديع نقولا سمعان رئيس حى وسط الاسكندرية رئيس مدينة الكردى- الدقهلية





- آمال وحيد عبد الحميد بركات رئيس مدينة الروضة – دمياط رئيس مركز ومدينة دكرنس- الدقهلية





- سعد خليل حسن بقري رئيس مركز ومدينة التل الكبير الإسماعيلية (تعيين جديد) رئيس حي غرب المنصورة –الدقهلية





- رضا على أحمد قويطة رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى – الجيزة رئيس مركز ومدينة نبروه-الدقهلية





- سمير صدقى الإمام لطفي رئيس حي العامرية أول – الإسكندرية رئيس مركز ومدينة المنزلة- الدقهلية





- سيد حسين حسن النخيلي رئيس مركز ومدينة أبو صوير المحطة الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة منية النصر الدقهلية





- نجوى أحمد أمين عبد الجليل رئيس حي الجمرك – الإسكندرية رئيس مدينة محلة دمنة - الدقهلية





- أ حمد مصطفى محمود السايس تعيين جديد رئيس مركز ومدينة رفح – شمال سيناء





- طارق محمد عابد عابد تعيين جديد رئيس مركز ومدينة نخل- شمال سيناء





- أسامة أحمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة (تعيين جديد) رئيس مركز ومدينة الحسنة-شمال سيناء

- محمد محمد بهجت رياض عبد المطلب تعيين جديد رئيس مركز ومدينة بئر العبد –شمال سيناء





- وليد السيد أحمد المعداوى مصطفى رئيس مركز ومدينة مطروح – مطروح رئيس مدينة دهب – جنوب سيناء





- محمد منصور محمود شعير تعيين جديد رئيس مدينة نويبع- جنوب سيناء





- أحمد قاسم أحمد قاسم رئيس حي الضواحي – بورسعيد(تعيين جديد) رئيس حي الضواحي- بورسعيد





- سليمان فرج محمد على عطية تعيين جديد رئيس حى الجنوب – بورسعيد





- محمد محمد السيد عامر تعيين جديد رئيس مدينة بورفؤاد- بورسعيد





- حمدي عبدالعليم حسن رئيس حى المنتزه أول الإسكندرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية





- خالد إسماعيل عبد الفتاح على رئيس حي الأزبكية بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أبوصوير المحطة بالإسماعيلية





- عمر مصطفى على فهمى إدريس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة القنطر شرق بالإٍسماعيلية





- وائل محمود محمد حمزة فهمى تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية





- أحمد محمد عبده الإسكندرانى رئيس حي السويس تم تعيينه رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية





- أشرف على بهجت رئيس حي الزيتون القاهرة سابقًا تم تعيينه رئيس مدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية





- سحر السيد لطفى رئيس مدينة جمصة بالدقهلية تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية





- محمود محمد المرسى رئيس مركز ومدينة الباجور بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مينا القمح بالشرقية





- محمود ضياء الدين عيسى رئيس حى البساتين بالقاهرة تم تعيينه رئيس مركز ومدينة بنى سويف





- محمود محمد سعد رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف





- محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سمالوط المنيا





- سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا





- محمد محمود عزت تم تعيينه رئيس مركز ومدينة مغاغة بالمنيا





- محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي المنيا تم تعيينه رئيس مركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا





- محمد صلاح الدين ناجى رئيس ومدينة أبوقرقاص والفكرية تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المنيا





- نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط تم تعيينها رئيس مركز ومدينة ديرمواس بالمنيا





- فادى يوسف لوقا رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم





- مدحت محمد حسن رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط





- مصطفى محمد عبدالرحيم رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسيوط





- حسام محمدين عمران رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط تم تعيينه رئيس مركز ومدينة منفلوط بأسيوط





- على يوسف أحمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة جرجا بسوهاج





- محمد عبدالحميد السيد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة سوهاج





- حازم أحمد على تم تعيينه رئيس مركز ومدينة المراغة بسوهاج





- محمود ثابت احمد تم تعيينه رئيس مركز ومدينة الوقف بقنا

- وجدى محمد مسلم رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا تم تعيينه رئيس مركز ومدينة كو أمبو

- طارق لطفى حسين أحمد رئيس مدينة البصيلية بحرى بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة أسوان

- إبراهيم محمد سليمان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة دراو بمحافظة أسوان

- صابر حسين محمد رئيس مدينة كلابشة تم تعيين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان

- عبد الرحمن محمد حسين رئيس مركز ومدينة إدفو بأسوان تم تعيينه رئيس مدينة كلابشة بأسوان

- محمد محمود سيد رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بأسوان تم تعيينه رئيس مركز ومدينة إدفو

- إيهاب محمد رشاد رئيس حى بولاق الدكرور سابقًا بالجيزة تم تعيينه رئيس حى جنوب الغردقة بالبحر الأحمر

- أشرف محمد حسن رئيس مركز ومدينة قويسنا بالمنوفية تم تعيينه رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر

- عادل سيد نصر تم تعيينه رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر

- واصف عدلى السيد تم تعيينه رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر

- حامد أحمد حامد تم تعيينه رئيس حى شمال الغردقة بالبحر الأحمر

- أيمن محمد عبد العال تم تعيينه رئيس مدينة الأقصر