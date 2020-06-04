لأول مرة.. التعليم تذيع فيلمًا عن امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن هذا الفيلم سوف يستعرض أيضا كافة الاحصائيات الخاصة بمنظومة اعمال امتحانات الثانوية العامة 2020





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 تشمل هذا العام 652 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، سيؤدوا الامتحان داخل 56 ألف و 591 لجنة .





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن بعض اللجان سيكون بها 8 طلاب فقط وبينما لن يزيد العدد في اللجان الاخرى عن 14 طالب فقط في الفصل ، مؤكدًا ان عدد الطلاب في الفصل في امتحانات الثانوية العامة في الاعوام الماضية كان من 22 لـ 30 طالب .





وقال وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستوفر في لجان امتحانات الثانوية العامة : 33 مليون كمامة ، و17 ألف جهاز قياس حرارة ، وسيارات اسعاف ، وطبيب او زائرة صحية من وزارة الصحة في كل لجنة سير ، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت اقصى قدر من الاجراءات لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، وقد تمم عليها مجلس الوزراء والاجهزة الرقابية لأنها قضية دولة وليست قضية وزير.

