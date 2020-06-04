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تعليم

لأول مرة.. التعليم تذيع فيلمًا عن امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:58 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة انتهت من تصوير فيلم بالفيديو يقدم محاكاه كاملة لخطوات تأمين وتعقيم امتحانات الثانوية العامة وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الثانوية العامة ، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين ، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من اول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب ، لافتا الى أن هذا الفيلم سيذاع اول الاسبوع القادم يوم السبت او الاحد على اقصى تقدير 

وأكد وزير التربية والتعليم ، أن هذا الفيلم سوف يستعرض أيضا كافة الاحصائيات الخاصة بمنظومة اعمال امتحانات الثانوية العامة 2020



وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 تشمل هذا العام 652 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، سيؤدوا الامتحان داخل 56 ألف و 591 لجنة .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن بعض اللجان  سيكون بها 8 طلاب فقط وبينما لن يزيد العدد في اللجان الاخرى عن 14 طالب فقط في الفصل ، مؤكدًا ان عدد الطلاب في الفصل في امتحانات الثانوية العامة في الاعوام الماضية كان من 22 لـ 30 طالب .

وقال وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة ستوفر في لجان امتحانات الثانوية العامة : 33 مليون كمامة  ، و17 ألف جهاز قياس حرارة ، وسيارات اسعاف ، وطبيب او زائرة صحية من وزارة الصحة في كل لجنة سير ، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت اقصى قدر من الاجراءات  لتأمين امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، وقد تمم عليها مجلس الوزراء والاجهزة الرقابية لأنها قضية دولة وليست قضية وزير.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :

الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينية
الثلاثاء 23 يونيو 2020  : الاقتصاد والاحصاء
الخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكا
الخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافيا 
الثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنية
الاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية
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