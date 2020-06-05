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أخبار العالم

زيارة مرتقبة لرئيس البرلمان الليبي إلى القاهرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية"، اليوم الجمعة، بأن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح سيقوم قريبًا بزيارة إلى مصر لبحث عدة ملفات هامة وأبرز التطورات على الساحة الليبية. 

وكانت "العربية" نقلت عن مصادرها الخاصة أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أبلغ مصر تمسكه بحظر جوي على الطائرات التركية قبل المشاركة في أي مفاوضات. 

وأوضحت المصادر أن المشير حفتر جدد طلبه برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، وأن حفتر أبلغ القاهرة بتدخل الجيش التركي بشكل مباشر في معارك ليبيا.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن المشير حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال المسماري في تصريحات لـ"العربية": "مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحًا"، موضحا أن "المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط".

وشدد المتحدث على أن "الليبيين سيخرجون تركيا من البلاد"، مستنكرا أن يقوم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بتوجيه الشكر إلى أردوغان الذي يحتل ليبيا".

وتعهد المسماري ان "يعود الجيش الليبي إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن "الجيش اعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي".
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