معركتنا مع تركيا في كل المدن الليبية.. المسماري: تمركزنا خارج طرابلس لإفساح المجال للحل السياسي

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على تمركز القوات خارج مدينة طرابلس ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي في البلاد.









وقال المسماري في تصريحات لـ فضائية العربية السعودية إن المشير خليفة حفتر يعلم نوايا أردوغان وميليشياته.









وأضاف أن الجيش الليبي سيعود إلى السلاح، إذا لم يتم إخراج الميليشيات التركية من الأراضي الليبية.









وتابع أن السراج وجه الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحتل ليبيا.









وذكر المسماري أن المعركة مع تركيا لن تكون في مدينة طرابلس فقط، بل في كل المدن الليبية.









وشدد على ضرورة رفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، لتمكينه من مواجهة التهديد التركي.