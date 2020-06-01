22 حاوية.. باخرة تركية تسلم مليشيات الوفاق الليبية أسلحة وذخائر

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن وصول كمية ضخمة من الأسلحة والذخائر لحكومة الوفاق في طربلس قادمة تركيا.





وقال المسماري في تصريحات لقناة "العربية" إن باخرة تركية قامة بتفريغ دعم عسكري في ميناء مصراتة، وكان على متنها 22 حاوية سلاح وذخيرة.





إلى ذلك، أسقط الجيش الوطني الليبي طائرة تركية مسيرة بمحيط الأصابعة بعد محاولتها استهدف قواته بعد استعادة القوات السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غرب ليبيا.





وكانت مليشيات الوفاق قد سيطرت على مدينة الأصابعة في 21 مايو الماضي، فضلا عن عدة مدن أخرى غربي ليبيا، والتي كانت تحت سيطرة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.





وتمكنت قوات الجيش الليبي اليوم الاثنين من استعادة السيطرة على الأصابعة، وأظهرت مقاطع فيديو احتفال القوات بدخول الأصابعة والسيطرة عليها.