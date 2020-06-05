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أخبار العالم

العربية: الجيش الليبي أبلغ مصر تمسكه بحظر جوي على الطائرات التركية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:04 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت مصادر لفضائية العربية السعودية أن الجيش الليبي أبلغ مصر تمسكه بحظر جوي على الطائرات التركية قبل المشاركة في أي مفاوضات. 


فيما أعرب الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، عن عدم مشاركته في أي مفاوضات "هدنة" بمشاركة تركيا. 


وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على تمركز القوات خارج مدينة طرابلس ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي في البلاد. 


وقال المسماري في تصريحات لـ فضائية العربية السعودية إن المشير خليفة حفتر يعلم نوايا أردوغان وميليشياته. 


وأضاف أن الجيش الليبي سيعود إلى السلاح، إذا لم يتم إخراج الميليشيات التركية من الأراضي الليبية. 


وتابع أن السراج وجه الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يحتل ليبيا. 

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