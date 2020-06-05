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مرأة

على الفطار.. طريقة عمل السلطة اليونانية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر السلطة اليونانية من أشهى الأطباق التي يتم تحضيرها علي المطبخ وتقدم على سفرتك ومن الممكن أن تكون وحبة مناسبة للعشاء أو الفطور وإليكم طريقة عمل السلطة اليونانية.

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مقادير السلطة اليونانية

بصل أحمر
طماطم
خيار
جبن فيتا مقطع إلى مكعبات صغيرة
زعتر
خل
لمون
زيتون
زيت زيتون
ملح
فلفل


الطريقة:
- لتحضير الصلصة، أخلطي كلّ المكونات جيدًا في وعاء. اتركيها جانبًا.
- رتّبي الخضار في طبق التقديم، ثم اسكبي فوقها الصلصة واخلطي المكونات برفق.
- زيّني بالزيتون وجبن الفيتا. رشّي الزعتر الطازج والمجفف على الوجه وقدّميها فورًا.
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