على الفطار.. طريقة عمل السلطة اليونانية

تعتبر السلطة اليونانية من أشهى الأطباق التي يتم تحضيرها علي المطبخ وتقدم على سفرتك ومن الممكن أن تكون وحبة مناسبة للعشاء أو الفطور وإليكم طريقة عمل السلطة اليونانية.
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طريقة عمل سلطة لانشون
مقادير السلطة اليونانية
بصل أحمر
طماطم
خيار
جبن فيتا مقطع إلى مكعبات صغيرة
زعتر
خل
لمون
زيتون
زيت زيتون
ملح
فلفل
الطريقة:
- لتحضير الصلصة، أخلطي كلّ المكونات جيدًا في وعاء. اتركيها جانبًا.
- رتّبي الخضار في طبق التقديم، ثم اسكبي فوقها الصلصة واخلطي المكونات برفق.
- زيّني بالزيتون وجبن الفيتا. رشّي الزعتر الطازج والمجفف على الوجه وقدّميها فورًا.
مقادير السلطة اليونانية
بصل أحمر
طماطم
خيار
جبن فيتا مقطع إلى مكعبات صغيرة
زعتر
خل
لمون
زيتون
زيت زيتون
ملح
فلفل
الطريقة:
- لتحضير الصلصة، أخلطي كلّ المكونات جيدًا في وعاء. اتركيها جانبًا.
- رتّبي الخضار في طبق التقديم، ثم اسكبي فوقها الصلصة واخلطي المكونات برفق.
- زيّني بالزيتون وجبن الفيتا. رشّي الزعتر الطازج والمجفف على الوجه وقدّميها فورًا.