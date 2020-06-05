AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لذيذة و جديدة.. طريقة عمل سلطة لانشون

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:26 ص
سلطة لانشون
سلطة لانشون
Advertisements
هاجر هانئ
سلطة لانشون من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام، نقدم لكم طريقة عمل سلطة لانشون من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير سلطة لانشون
لانشون  معلب 
ذرة 
خيار  مكعبات
طماطم شيري  انصاص
فلفل اخضر  مكعبات
خس
بصل احمر 
زيت زيتون 

اقرأ إيضا

طريقة تحضير سلطة لانشون
 ضعى الخس مع الخيار ثم يضاف البصل والفلفل ثم زيت الزيتون وتقلب جيدا. 
 يوضع في طبق التقديم. 
 في بولة أخرى تتبل الذرة والطماطم الشيري وتتبل بالملح والفلفل وزيت الزيتون. 
 ثم تضاف المكونات على الخس والبصل ويضاف اللانشون المعلب وتقدم. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة البنجر والجرجير والخس

طريقة عمل صفائح اللحمة بأسهل الخطوات

هنتغدى ايه.. طاجن تورلي مع الأرز بالشعرية وسلطة الفاصوليا الحمراء

صحية ولذيذة.. طريقة عمل بطاطس مشوية ..فيديو

للشيف غادة جميل.. طريقة تحضير سلطة الدجاج بالكيوى.. فيديو

لرفع المناعة.. طريقة عمل سلطة الدجاج بالكيوي.. فيديو

ترشيحاتنا

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها

وزير التعليم لـ صدى البلد: لم نقرر حذف 3 مواد من جدول امتحانات الثانوية العامة حتى الآن

حكم من صلى ولم يتيقن من طهارته .. أمين الفتوى يجيب

العين الإماراتي يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر وعلي معلول .. فيديو

هل الصلاة على النبي يوم الجمعة تحقق الأمنيات ؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها