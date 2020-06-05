لذيذة و جديدة.. طريقة عمل سلطة لانشون

من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

من الأطباق الجديدة وغير التقليدية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الطعام، نقدم لكم

مقادير سلطة لانشون

لانشون معلب

ذرة

خيار مكعبات

طماطم شيري انصاص

فلفل اخضر مكعبات

خس

بصل احمر

زيت زيتون





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طريقة تحضير سلطة لانشون

ضعى الخس مع الخيار ثم يضاف البصل والفلفل ثم زيت الزيتون وتقلب جيدا.

يوضع في طبق التقديم.

في بولة أخرى تتبل الذرة والطماطم الشيري وتتبل بالملح والفلفل وزيت الزيتون.

ثم تضاف المكونات على الخس والبصل و يضاف اللانشون المعلب وتقدم.







