طريقة عمل سلطة اللحوم بالطماطم المشوية

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المقادير:طماطمجبن حلوم مقطّع إلى شرائحزيت زيتونخلفلفل أسودشرائح لحمشرائح فراخالطريقه:- ضعي الطماطم وملعقتي زيت زيتون في صينية فرن، وأدخليها إلى فرن محمى مسبقًا 20 دقيقة.- أخلطي ما تبقى من زيت الزيتون مع خلّ والفلفل الأسود المطحون.- واشوي شرائح الحلوم لمدة 4 دقائق من كل جهة.- خلطي الطماطم مع شرائح جبن الحلوم في وعاء، ثمّ رتبيها في صحن التقديم وزيّنيها بأوراق الحبق الطازجة.- أسكبي الصلصة فوق السلطة عند التقديم.