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مرأة

طريقة عمل سلطة اللحوم بالطماطم المشوية

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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آلاء حسن
السلطة من الاطباق التي لا غنى عنها على السفرة فهي مليئة بالبروتينات والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة واليكم طريقة عمل سلطة اللحوم مع الطماطم المشوية. 

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المقادير:
طماطم
جبن حلوم مقطّع إلى شرائح
زيت زيتون
خل
فلفل أسود
شرائح لحم
شرائح فراخ


الطريقه:
- ضعي الطماطم وملعقتي زيت زيتون في صينية فرن، وأدخليها إلى فرن محمى مسبقًا 20 دقيقة.

- أخلطي ما تبقى من زيت الزيتون مع خلّ والفلفل الأسود المطحون.

- واشوي شرائح الحلوم لمدة 4 دقائق من كل جهة.

- خلطي الطماطم مع شرائح جبن الحلوم في وعاء، ثمّ رتبيها في صحن التقديم وزيّنيها بأوراق الحبق الطازجة.

- أسكبي الصلصة فوق السلطة عند التقديم.
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