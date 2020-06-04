AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لتقوية المناعة.. طريقة تحضير سلطة التبولة

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:23 ص
التبولة
التبولة
Advertisements
لمياء الياسين
لتقوية مناعتك لا غنى عن تناول طبق سلطة يمكنك التجديد فى تقديم لأسرتك نوع مختلف فى كل مرة غنى بالعناصر الغذائية التى تساعد على رفع المناعه إليك طريقة تحضير سلطة التبولة وفقا لموقع "delish".

طريقة عمل التبولة على الطريقة السورية
كوب من البرغل
400 جرام طماطم ناضجة
2 عصير ليمون فقط
l ملعقة من دبس الرمان 
نصف ملعقة من البهارات ( االقرفة -الكزبرة المطحونة -الزنجبيل)
175 جرام من أوراق البقدونس
ملعقة زيت زيتون


طريقة عمل التبولة السورية بالخطوات

اشطف البرغل وصفيه جيدا فى وعاء عليك إضافة البقدونس والبصل المفروم والنعناع والبرغل وأبدئى فى الخلط بواسطة المعلقة
أبدئى فى إضافة باقى المكونات السائلة مثل دبس الرمان  والليمون الحامض وزيت زيتون وقلبي جيدا لتتداخل مكونات السلطة 
أبدئى فى وضع الكسبرة والنغناع والقرنفل والجنزبيل على التبولة مع التقليب ..
-يمكنك تقديم الطبق مع بعض مكعبات من العيش الأبيض المحمصة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنكهة جديدة.. إليك طريقة عمل سلطة الزبادى بالبنجر

طريقة عمل محشي بصل للشيف أماني رفعت

طريقة عمل سلطة الخضار المشوي للتخلص من السمنة فى العزل المنزلي

طريقة عمل التبولة بخطوات سهلة أحلى من المحلات

أسرع وأشهى طريقة لتحضير سلطة التبولة

فوائدها لا تحصى.. تعرفى على أسرع طريقة لعمل سلاطة التبولة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفضح الخماسي الإرهابي داخل قناة الجزيرة.. وزيرة التضامن: وارد فتح الحضانات بعد أسبوعين.. والصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

عمل يدخلك الجنة من أوسع أبوابها.. تعرف عليه

أهم الأخبار.. بيان جديد من الحكومة بشأن كورونا.. المطار يلغي الحجر الصحي.. وتأييد حبس أحمد الفيشاوي

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

زلزال عنيف بقوة 5.5 ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

AdvertisementS

زلزال عنيف بقوة 5.5 ريختر يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للقاهرة.. إصابة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب

وعكة صحية شديدة.. نقل فتحي نصير للمستشفى ودخوله العناية المركزة

في ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على زيجات محمود عبد العزيز.. صور

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

حب متبادل.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ .. شاهد

بالكاميرات السريعة.. دراسة تكشف انتشار فيروس كورونا لمسافة 6 أمتار في الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري الجهاز الهضمي: 10 أعراض تدل على الإصابة بـ فيروس الكبد بي

بسيطة وملفتة .. شاهد أجمل فساتين إنجلينا جولي في عيد ميلادها

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور