لتقوية المناعة.. طريقة تحضير سلطة التبولة

لتقوية مناعتك لا غنى عن تناول طبق سلطة يمكنك التجديد فى تقديم لأسرتك نوع مختلف فى كل مرة غنى بالعناصر الغذائية التى تساعد على رفع المناعه إليك طريقة تحضير سلطة التبولة وفقا لموقع "delish".
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طريقة عمل التبولة على الطريقة السورية
كوب من البرغل
400 جرام طماطم ناضجة
2 عصير ليمون فقط
l ملعقة من دبس الرمان
نصف ملعقة من البهارات ( االقرفة -الكزبرة المطحونة -الزنجبيل)
175 جرام من أوراق البقدونس
ملعقة زيت زيتون
طريقة عمل التبولة السورية بالخطوات
اشطف البرغل وصفيه جيدا فى وعاء عليك إضافة البقدونس والبصل المفروم والنعناع والبرغل وأبدئى فى الخلط بواسطة المعلقة
أبدئى فى إضافة باقى المكونات السائلة مثل دبس الرمان والليمون الحامض وزيت زيتون وقلبي جيدا لتتداخل مكونات السلطة
أبدئى فى وضع الكسبرة والنغناع والقرنفل والجنزبيل على التبولة مع التقليب ..
-يمكنك تقديم الطبق مع بعض مكعبات من العيش الأبيض المحمصة