طريقة عمل سلطة التبولة للشيف سالي فؤاد

نقدم لكم طريقة عمل سلطة التبولة بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سلطة التبولة

2 كوب برغل منقوع

ربع كوب نعناع

3 حبة طماطم مكعبات صغيرة

3 حزمة بقدونس مفروم ناعم

بصلة مفرومة

ربع كوب عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة دبس رمان قرفة

بهارات ملح فلفل اسود زيت زيتون



طريقة عمل سلطة التبولة



* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم ضيفي دبس الرمان ورشة قرفة و بهارات وملح وفلفل اسود

* ضيفي البرغل والطماطم والبصل ثم ضيفي النعناع المفروم والبقدونس وقلبيهم وقدميها