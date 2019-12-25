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طريقة عمل سلطة التبولة للشيف سالي فؤاد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
طريقة عمل سلطة التبولة
طريقة عمل سلطة التبولة للشيف سالي فؤاد
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل سلطة التبولة بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة التبولة
2 كوب برغل منقوع
ربع كوب نعناع
3 حبة طماطم مكعبات صغيرة
3 حزمة بقدونس مفروم ناعم
بصلة مفرومة
ربع كوب عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة دبس رمان قرفة
بهارات ملح فلفل اسود زيت زيتون

طريقة عمل سلطة التبولة

* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم ضيفي دبس الرمان ورشة قرفة و بهارات وملح وفلفل اسود
* ضيفي البرغل والطماطم والبصل ثم ضيفي النعناع المفروم والبقدونس وقلبيهم وقدميها
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