طريقة عمل سلطة التبولة للشيف سالي فؤاد

نقدم لكم طريقة عمل سلطة التبولة بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير سلطة التبولة
2 كوب برغل منقوع
ربع كوب نعناع
3 حبة طماطم مكعبات صغيرة
3 حزمة بقدونس مفروم ناعم
بصلة مفرومة
ربع كوب عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة دبس رمان قرفة
بهارات ملح فلفل اسود زيت زيتون
طريقة عمل سلطة التبولة
* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم ضيفي دبس الرمان ورشة قرفة و بهارات وملح وفلفل اسود
* ضيفي البرغل والطماطم والبصل ثم ضيفي النعناع المفروم والبقدونس وقلبيهم وقدميها
مقادير سلطة التبولة
2 كوب برغل منقوع
ربع كوب نعناع
3 حبة طماطم مكعبات صغيرة
3 حزمة بقدونس مفروم ناعم
بصلة مفرومة
ربع كوب عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة دبس رمان قرفة
بهارات ملح فلفل اسود زيت زيتون
طريقة عمل سلطة التبولة
* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم ضيفي دبس الرمان ورشة قرفة و بهارات وملح وفلفل اسود
* ضيفي البرغل والطماطم والبصل ثم ضيفي النعناع المفروم والبقدونس وقلبيهم وقدميها