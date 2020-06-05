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أخبار العالم

الصحة العالمية تقلل فترة عزل المصابين بفيروس كورونا إلى 10 أيام بدلا من 14

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:03 م
الصحة العالمية تقلل
الصحة العالمية تقلل فترة عزل المصابين بكورونا إلى 10 أيام
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قسم الخارجي
كشفت منظمة الصحة العالمية عن بيانات محدثة من المقرر أن تنشر غدا، حول مدة عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث من المقرر أن تصبح 10 أيام فقط من بدء ظهور الأعراض بدلا من 14 يوما.

وقالت الخبيرة بالمنظمة ماريا فان كيركوف إنه تقرر تعديل الفترة إلى أسبوع واحد فقط من العزل، وذلك للمصابين بكورونا ممن لم تظهر عليهم أَي أعراض، لكن الفحوصات أثبتت إصابتهم بالمرض، وأوضحت أنه في كافة الحالات يجب أن يستمر العزل 3 أسابيع بعد الشفاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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قال تيدروس أدهانوم مدير عام المنظمة إن الكمامة وحدها لا تكفي للوقاية من الفيروس، ويتعين أن تستخدم في إطار إجراءات الوقاية الأخرى كالنظافة وغسيل الأيدي والتباعد الجسدي، موضحة أن الكمامات المصنوعة من الأقمشة يجب أن تكون مكونة من 3 طبقات.

أضاف أن الصحة العالمية أطلقت مبادرة هدفها الأول تسريع التوصل لهذه المنتجات الوقائية والعلاجية والتشخيصية, أما الهدف الثاني هو وصول تلك المنتجات للجميع.

دعا مدير المنظمة من تظهر لديه أعراض مشابهة للفيروس إلى البقاء في المنزل واللجوء للمستشفيات عند الحاجة, مطالبا جميع العاملين الصحيين  بارتداء الكمامة حتى لو كانوا يقدمون الرعاية لأشخاص مصابين بأمراض أخرى.
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