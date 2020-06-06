أول تعليق من رئيس البرلمان الليبي بعد تقارير عن زيارته مصر

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الأمم المتحدة بالتصدي لوقف تدفق السلاح اليومي إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا أن مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والموالية لتركيا، تواصل خرق وقف إطلاق النار.
وقال المستشار صالح في بيان نشرته قناة "ليبيا"، اليوم السبت، إن "الهدنة التي أعلن عنها الجيش الليبي والالتزام بها من كل الأطراف، فقد أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج نظيرها عدم التزامه بالهدنة والاستمرار بالهجوم على الجيش الليبي وذلك واضحًا من خلال استهداف الطائرات المسلحة لقوات الجيش في الوطية وترهونة".
وأضاف: "نرفض العقوبات الجماعية والانتقام، وندعو للعمل وفقا للقوانين الدولية والمحلية، والالتزام بحسن معاملة الأسرى، واستمرار عمل البعثة على ضوء مخرجات برلين، مع الأخذ بمبادرته التي تتوافق مع الثوابت الليبية، والإعلان الدستوري وقرار مجلس الأمن ومخرجات برلين".
وكانت مصادر كشفت أن المستشار صالح سيزور، أمس، القاهرة، لبحث عدة ملفات هامة وأبرز التطورات على الساحة الليبية.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أعلن أمس، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تلقى دعوات من دول صديقة بالرجوع إلى صيغة الحوار 5+5 والتراجع عن مدينة طرابلس 60 كلم.
وقال المسماري إن طائرات مسيرة تركية استمرت في قصف قوات الجيش الوطني أثناء عملية الانسحاب، مؤكدًا أن مليشيات السراج والجماعات الإرهابية ترتكب انتهاكات إنسانية جسيمة في مدينة ترهونة.