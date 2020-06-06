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اقتصاد

قبيل اجتماع أوبك اليوم.. كيف انتهت حرب النفط الأخيرة؟

السبت 06/يونيو/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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مايكل عياد
تتجه أعين المهتمين بسوق النفط، مساء اليوم السبت، صوب إجتماع منظمة أوبك وحلفاؤها برئاسة روسيا اليوم، وذلك للموافقة على تمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط وحث دول أخرى مثل العراق ونيجيريا على زيادة الالتزام بالتخفيضات القائمة.

اتفقت مجموعة المنتجين المعروفة باسم أوبك+ في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال مايو ويونيو  لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من يوليو إلى ديسمبر .



وارتفع خام القياس برنت، أمس الجمعة، الذي انخفض دون 20 دولارا للبرميل في أبريل، بأكثر من 5%، ليجري تداوله عند أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر فوق 42 دولارا للبرميل، وقالت مصادر بأوبك إن تمديد التخفيضات مرهون بالامتثال لأنه يتعين على الدول التي أنتجت أكثر من حصتها في مايو ويونيو تعويض ذلك بخفض أكبر خلال الأشهر المقبل .

وقالت مصادر بأوبك إن العراق وافق على تخفيضات إضافية، وللعراق إحدى أسوأ معدلات الامتثال في مايو وفقا لمسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك، ولم يتضح على وجه الدقة كيف سيخفض العراق إنتاجه ويتفق مع شركات النفط الضخمة التي تعمل في أراضيه على خفض الإنتاج، وقالت نيجيريا إنها تهدف أيضا إلى تحقيق الامتثال الكامل.


وانتهت حرب النفط الأخيرة حينما أعلنت أغلب الدول أطراف أزمة اسعار النفط، أعضاء منظمة أوبك+ للدول المنتجة، قبولها المحاولة الأخيرة لرفع اسعار النفط عن طريق خفض الإنتاج، وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان،  وزير الطاقة السعودي قد أعلن منتصف إبريل اتفاق أوبك+ على خفض الإنتاج ابتداء من مايو، كما أعلن خالد الفاضل، وزير النفط الكويتي، منذ قليل عبر موقعه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن إتمام الإتفاق بشأن اسعار النفط قائلا: "نعلن الآن عن اتمام الاتفاق التاريخي على خفض إنتاج النفط".

وأضاف وزير النفط الكويتي حينها في تغريدته على الموقع الشهير، "الاتفاق على خفض ما يقارب 10 ملايين برميل يوميا ابتداء من أول مايو"، في إشارة لبدء عملية السيطرة على سوق النفط وعودة الأسعار مجددا لموقعها الطبيعي.


كما أعلنت وكالات الأنباء،  أن مجموعة أوبك+ تتغلب على الخلاف مع المكسيك وتقر أكبر خفض للإنتاج، وأن أوبك+ تتفق على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو بعد الاتفاق مع المكسيك، وهو التصريح الذي قاله وزير الطاقة المكسيكي، كما أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان الاتفاق على خفض إنتاج النفط 9.7 مليون برميل يوميا لشهرين بدءا من أول مايو، الأمر الذي يؤكد إنتهاء حرب النفط الأخيرة.

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