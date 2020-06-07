حكم من صلى ولم يتيقن من طهارته.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إن من صلى صلاة ولم يتيقن من طهارته واكتشف ذلك بعد صلاته فلا إثم عليه إن كان ناسيا أو جاهلا ، أما لو كان متعمدا فلا يجوز ويأثم شرعا لنه علم بالشيء ولم يهتم.





وأضاف ممدوح خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، قائلا: إذا صلى الشخص مثلا وعلى ملابسه آثار جنابة ولم يعلم بها وجب عليه ان يزيلها ويتطهر ثم يعيد الصلاة ، أما لوكانت الطاعة غير واجبة فله ان يعيدها أو لا يعدها.





حكم من صلى وتذكر أنه لم يتوضأ





صليت وبعد الانتهاء من الصلاة تذكرت أني لم أتوضأ فهل صلاتي صحيحة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا .





رد الشيخ الاطرش قائلا: صلاتك غير صحيحة ويجب عليك إعادتها ، واستغفر الله من ذلك ، واعلم ان الوضوء نور على نور لذلك كم حريصا على تجديد الوضوء عند كل صلاة ، فالإنسان المتوضأ لا يقربه شيطان ويظل في معية الله عز وجل .





6 أعضاء من تركها في الوضوء تبطل صلاته





قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الوضوء له أركان أو فرائض وفيه سُنن مُستحبة، منوهًا بأنه من ترك ركنًا بالوضوء فإن صلاته باطلة.





وأوضح «عبد السميع»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «توضأت ونسيت بندا في الوضوء، ولم أتذكر إلا بعد أن انتهيت وذهبت للصلاة، علما بأن المياه كانت منقطعة، فهل صلاتي صحيحة؟»، أنه لو ترك الشخص غسل الوجه أو غسل اليدين إلى المرفقين أو مسح الرأس أو غسل القدمين، فهذه فرائض الوضوء وبدونها يختل، وينبغي عندئذ إعادة هذا الركن مرة أخرى حتى يصح الوضوء ويتم على وجه صحيح وكامل.





واستشهد بما قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» الآية 6 من سورة المائدة.





وأضاف أن الترتيب في غسل الأعضاء بالوضوء ليس واجبًا بالمذاهب كلها وكذلك الموالاة بين غسل الأعضاء ليست واجبة على المذاهب كلها، فبعض المذاهب ترى الترتيب والبعض الآخر يرى الموالاة في الوضوء، ولنا أن نأخذ بالأوسع من الفقه الإسلامي، بمعنى من نسي ركنًا فليذهب ويقوم به، أي من نسي غس وجهه فليذهب ويغسله.



