فوائد الكمامة النحاسية.. البسها وانت مطمن

منذ بدء انتشار فيروس كورونا ، قد تداولت العديد من النصائح حول أهمية ارتداء الكمامات للحماية ضد انتشار الفيروس، ولكن قد ازدات العديد من الأقاويل حول أنواع الكمامات ودرجة حمايتها، وكذلك فوائد وأضرار الكمامات ، وفي هذا التقرير نستعرض فوائد الكمامة النحاسية .

وحسب ما ذكر موقع "good house keeping" فإن الكمامة النحاسية تعد من أجود أنواع الكمامات التى يمكن استخدامها لمنع انتشار فيروس كورونا.





فوائد الكمامة النحاسية





الكمامة النحاسية للتأكد من سلامتها، وقد تم تحييدها في غضون 4 ساعات والقضاء عليه بشكل نهائي. ومن اهم فوائد الكمامة النحاسية ، ان النحاس يمكن أن يكون أحد المواد الأكثر مقاومة لهذا الفيروس، كما كشف العلماء في بيئة معملية أن تطبيق كمية عالية من الفيروس علىللتأكد من سلامتها، وقد تم تحييدها في غضون 4 ساعات والقضاء عليه بشكل نهائي.









فوائد الكمامة النحاسية أيضا أنها تساعد على التنفس بشكل سليم، كما اكدت الدراسات على غسل القناع النحاسى بشكل مستمر للحماية من انتشار الفيروس ومنع التراكم الجراثيم من الداخل والخارج. ووفقًا لبعض الدراسات، فأنه من ضمنأيضا أنها تساعد على التنفس بشكل سليم، كما اكدت الدراسات على غسلبشكل مستمر للحماية من انتشار الفيروس ومنع التراكم الجراثيم من الداخل والخارج.





كما يجب الحرص على معرفة كمية النحاس المستخدمة فى الكمامات، وذلك لما يشكل درجة عالية من الحماية ضد انتشار الفيروس وتوفر حماية أفضل، كلما زادت كمية النحاس المستخدمة كان ذلك أفضل.





انتشار الكمامة النحاسية





وانتشرت العديد من الأقنعة والكمامات التي تساهم في تقليل انتشار الفيروسات التي تمر عبر القناع ، ومن بين تلك الأقنعة انتشار الكمامة النحاسية، حيث كشفت مؤخرا أبحاثا علمية أن الفيروسات والبكتيريا يتم قتلها فور ملامسة الأسطح النحاسية المعدنية .



وأشارت دراسة نشرها موقع " today" في مارس الماضي بمجلة New England Journal of Medicine إل أن النحاس يمكن أن يعطل تركيزًا عاليًا للفيروس التاجي الجديد خلال أربع ساعات.

بينما أكد أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في جامعة كارولينا الجنوبية الطبية في تشارلستون الدكتور مايكل شميت، أن تركيز الفيروس أثناء انتشاره في العالم الحقيقي عادة ما يكون أقل بكثير ، وبالتالي يمكن قتله بسرعة أكبر.



