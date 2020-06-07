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مرأة

أخطاء احذرها تصيبك بعدوى فيروس كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:28 م
كورونا
كورونا
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لمياء الياسين
أخطاء كثيرة يقع فيها الكثيرون تسبب تفشي فيروس كورونا ويمكن للتنظيف أن يساعد في منع انتشار المرض والحد من خطر العدوى.

وتعد أبرز الأخطاء التى يقع فيها الكثير وتسبب الإصابة بفيروس كورونا هى الإقبال الشديد على شراء أدوية رفع المناعة أبرزها الحساسية الدوائية والتهاب الكبد وارتفاع انزيمات الكبد والفشل الكبدى بالإضافة إلى الحمى والأنيميا ونقص إنتاج خلايا المناعة مع الإصابة بالصداع وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

أما عن أبرز الأخطاء التى قد تنقل العدوى هى الكمامة وتعد أهم النصائح الواجب الالتزام بها هى غسل اليدين قبل ارتدائها وتغطية الفم والأنف عند ارتدائها وتطهير اليدين بالكحول قبل نزع الكمامة وإعادة استخدام الكمامة عن طريق لمسها من الأشرطة الجانبية والحرص على غسل اليدين بشكل متكرر والابتعاد بمسافة لا تقل عن متر من المحيطين بك.

ويمكن للتنظيف أن يساعد في منع انتشار المرض والحد من خطر عدوى فيروس كورونا، حيث ينتقل الفيروس التاجي بشكل رئيسي من شخص لآخر عبر قطرات صغيرة من اللعاب ويمكن أن تكون الأشياء والأسطح الملوثة مهمة أيضًا في انتقال المرض فمن المحتمل أن تصل إلى عدة أيام يمكن أن يعتمد طول مدة بقائه على درجة الحرارة والرطوبة ومكونات السطح.
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