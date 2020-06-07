أخطاء احذرها تصيبك بعدوى فيروس كورونا

أخطاء كثيرة يقع فيها الكثيرون تسبب تفشي فيروس كورونا ويمكن للتنظيف أن يساعد في منع انتشار المرض والحد من خطر العدوى.
وتعد أبرز الأخطاء التى يقع فيها الكثير وتسبب الإصابة بفيروس كورونا هى الإقبال الشديد على شراء أدوية رفع المناعة أبرزها الحساسية الدوائية والتهاب الكبد وارتفاع انزيمات الكبد والفشل الكبدى بالإضافة إلى الحمى والأنيميا ونقص إنتاج خلايا المناعة مع الإصابة بالصداع وقد يصل الأمر إلى الوفاة.
ويمكن للتنظيف أن يساعد في منع انتشار المرض والحد من خطر عدوى فيروس كورونا، حيث ينتقل الفيروس التاجي بشكل رئيسي من شخص لآخر عبر قطرات صغيرة من اللعاب ويمكن أن تكون الأشياء والأسطح الملوثة مهمة أيضًا في انتقال المرض فمن المحتمل أن تصل إلى عدة أيام يمكن أن يعتمد طول مدة بقائه على درجة الحرارة والرطوبة ومكونات السطح.