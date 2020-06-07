في 4 خطوات .. الوصفة المغربية للقضاء على فيروس كورونا

تعد المغرب من أقل الدول العربية تسجيلًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد وارتفاعًا في نسب الشفاء، وقد أعلنت عن خطتها المتبعة في علاج فيروس كورونا.





حققت خطة المغرب تقدمًا سريعًا في علاج مصابي كورونا ، حيث تماثلت 7315 حالة للشفاء، واستقر عدد الوفيات عند 208 حالات.





وخلال الـ24 ساعة الأخيرة كان المغرب قد سجل 61 حالة إصابة جديدة و10 حالات شفاء من كورونا بينما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة وفقًا لوزارة الصحة المغربية.





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وقد كشف الدكتور «سعيد مزكي» أن الوصفة المغربية تنقسم إلى 4 عوامل: أولها الإجراءات الاستباقية، والثاني هو الانخراط الإيجابي للمغاربة، والثالث في دور الأطباء والمرضى.





بينما تمثل العامل الأخير في الاعتماد المبكر على بروتوكول البروفيسور ديديه راوولت الفرنسي في استخدام علاج "الهيدروكسي كلوروكين"، وأضاف "في اعتقادي، قد أدت كل هذه العوامل أدوارا منسجمة وساهمت في الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم".



