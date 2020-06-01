بشرة خير .. طبيب إيطالي يكشف متى يفقد فيروس كورونا قوته

فيروس كورونا أصبح من الفيروسات الأكثر فتكا التى أصابت ملايين الأشخاص حول العالم وأدت أيضا إلى وفاة آلاف الأشخاص، حيث يتسابق العلماء لاكتشاف لقاح يقضى على فيروس كورونا المستجد.





وأكد الدكتور الإيطالي البارز ألبرتو زانغريلو، أن فيروس كورونا بدأ يفقد قوته وأصبح أقل فتكا ولم يعد له وجود إكلينيكيا في إيطاليا.





وأشار الطبيب الإيطالى ، فى إحدى التصريحات الصحفية، إلى أن المسحات التي أخذت أخر عشرة أيام كشفت حمولة فيروسية صغيرة جدا من حيث الكمية مقارنة بالمسحات التي أخذت قبل شهرين فى ذروة انتشار الفيروس.





وقال ألبرتو، إن هناك انخفاضا كبيرا و ملحوظا فى حالات الإصابات والوفيات خلال شهر مايو، وذلك بعدما كانت إيطاليا ثالث أعلى حصيلة وفيات ب فيروس كورونا على مستوى العالم.





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وتابع: إن بعض العلماء و الخبراء يبالغون فى التوجس من احتمال حدوث موجة ثانية للعدوى و انتشار الفيروس، فعلينا علينا أن نعود كبلد طبيعي وتحمل مسؤولية ترهيب البلد.

وقالت ساندرا زامبا مساعدة وزير الصحة الإيطالية، أن لابد من أن ننتظر الأدلة العلمية الداعمة لاختفاء فيروس كورونا ، وعلى الجميع توخى الحذر الألتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات واتباع الاجراءات الوقائية.



