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دراسة أمريكية: الحيوانات لها دور في انتقال فيروس كورونا إلي البشر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
بعد انتشار فيروس كورونا بأنحاء العالم وانتشاره في الصين قبل بضعة أشهر ، عمل عدد من العلماء على تحديد المصدر الأصلي للمرض وكيف انتشر إلى الناس.

بولا كانون ، أستاذة علم الأحياء الدقيقة الجزيئية والمناعة في كلية كيك للطب في جامعة كاليفورنيا ، متخصصة في كيفية انتقال الفيروسات، قالت إنه من المرجح أن الفيروس التاجي المسؤول عن الوباء المستمر أصاب الحياة البرية أولًا ثم أصاب الناس.


وقالت كانون: "يتم تذكيرنا بالطبيعة بأننا نلعب لعبة الروليت الروسية مع وجود الفيروسات"، مضيفا : "يزيد البشر من احتمالات الإصابة بالأمراض أثناء انتقالنا إلى المناطق البرية والقبض على الحيوانات البرية.

وتابعت: " نحن نخلق الظروف التي تكون فيها مسألة وقت فقط عندما سيحدث هذا ، ولن تكون سوى مسألة وقت قبل أن يحدث مرة أخرى ".

الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر  تسمى الأمراض الحيوانية المنشأ  شائعة في جميع أنحاء العالم. يمكن أن ينتشر أكثر من 6 من كل 10 أمراض معدية في البشر من الحيوانات ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، و 3 من كل 4 أمراض معدية جديدة في البشر من الحيوانات.

وقد نشرت دراسة امريكية تؤكد إن فيروس كورونا قادر على إصابة البشر  وذلك كان طريق تبادل جينات  من فيروس «كوفيد-19»  الذي يصيب الثدييات المتقشرة وخاصة من حيوان بنجولين.

واكدت الدراسة ان المرض يشبه " السارس " الذي انتقل من خلال الخفافيش للابل ثم انتقلت للانسان ، وكشفت الدراسة بعض التوقعات عن فيروس كورونا بأنه هجين بين اكل النمل الحرشفي المعروف بالبنجولين وبين الخفافيش ومن هنا استطاع انتقال الفيروس من الحيوان للانسان. 

وبذلك كان الاستنتاج واضحا في ان الفيروس له القدرة في الانتقال بسهولة بين الحيوانات الي البشر ، ولكن قد يختلف البعض عن حول ما إذا كانت تلك الحيوانات قد لعبت بالفعل دورًا في تطور فيروس كورونا «كوفيد-19» أم لا.

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